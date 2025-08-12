Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 12/8, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 269 đại biểu đại diện cho hơn 3.200 đảng viên toàn Đảng bộ.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, và bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, đến dự và chỉ đạo đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại đại hội (Ảnh: Phú Việt).

Trong nhiệm kỳ qua, với sự chủ động, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, một trong những tỉnh trọng điểm về kinh tế của khu vực phía Nam.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn có nhiều khó khăn, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, sự chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Phú Việt).

Công an tỉnh Đồng Nai đã duy trì, củng cố quan hệ đối ngoại với công an 3 tỉnh giáp biên và công an các tỉnh không giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia, phục vụ có hiệu quả về hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh tuyến biên giới.

Bà Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, có yếu tố nước ngoài, có sự chuyển hóa địa bàn, tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao... diễn biến khó lường.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Công an tỉnh phải thật sự là “bộ tham mưu chiến lược”, trung tâm đoàn kết, nòng cốt để triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, phát biểu tại đại hội (Ảnh: Phú Việt).

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “an ninh chủ động”, “lấy phòng ngừa là chính”, gắn công tác bảo vệ an ninh, trật tự với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng của địa phương.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cũng chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai cần chủ động và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên để phòng ngừa sai phạm, nhất là trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Cùng với đó, lực lượng công an phải phát huy vai trò cấp cơ sở trong mô hình chính quyền hai cấp, với phương châm “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đột phá đã đề ra và tăng cường xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Đảng bộ Công an tỉnh cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, vị trí công việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm đủ lực lượng, hiện đại hóa trang thiết bị, cơ sở vật chất, nâng cao trình độ cho công an xã, phường.