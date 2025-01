Thiếu tướng Đặng Hồng Đức làm Thứ trưởng Bộ Công an

Ngày 3/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh quyết định bổ nhiệm đối với Thiếu tướng Đặng Hồng Đức tiếp tục khẳng định sự chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với việc xây dựng lực lượng CAND, là sự ghi nhận công lao, đóng góp của lực lượng CAND và cá nhân Thiếu tướng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, trên mỗi cương vị công tác, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ sự vinh dự, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức sinh năm 1977, tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Quá trình công tác, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức từng giữ các chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; Chánh văn phòng Bộ Công an.