Bộ Công an xác định 10 nhiệm vụ lớn trong năm 2025

Chiều 26/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì họp báo thông tin về nhiệm vụ công tác năm 2025 của lực lượng Công an nhân dân.

Theo đó, năm 2025, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND năm 2025 là: "Gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng; xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Lực lượng CAND thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả 3 giải pháp trọng tâm "đột phá" gồm: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy; trong đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phòng, chống lãng phí, chống ô nhiễm môi trường. Huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND đến năm 2030, ưu tiên đầu tư cho 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (Ảnh: H.N.).

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Bộ Công an xác định 10 nhiệm vụ công tác lớn: Gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân;

Chủ động nắm chắc tình hình, nhận biết xử lý tình hình từ sớm, từ xa kịp thời báo cáo và tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, tranh thủ tối đa thời cơ, biến thách thức thành cơ hội để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, phục vụ phát triển kinh tế xã hội;

Chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; hạn chế tối đa các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ đầu và tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, mở rộng không gian phát triển góp phần xây dựng xã hội an toàn hơn, lành mạnh hơn;

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ theo hướng bài bản, nề nếp, thực chất và hiệu quả;

Tăng cường công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp;

Phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức hoạt động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự gắn với thực hiện công tác dân vận, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân;

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp theo hướng bài bản, khoa học, sâu sát, hiệu quả, đổi mới công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu lý luận;

Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh, trật tự;

Bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND.