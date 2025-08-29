Thi thể thứ 4 được phát hiện trôi trên lòng hồ thủy điện Hủa Na

Trưa 29/8, người dân tại xã Thông Thụ (huyện Quế Phong cũ), tỉnh Nghệ An phát hiện một thi thể trôi dạt về khu vực đập phụ của thủy điện Hủa Na. Đây là thi thể thứ tư được tìm thấy trên lòng hồ thủy điện này chỉ trong vòng chưa đầy một tuần.

Ông Bùi Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ, xác nhận thông tin trên và cho biết thi thể được phát hiện vào khoảng 8h cùng ngày. Do đã phân hủy nặng, giới tính và danh tính của nạn nhân chưa thể xác định. Vụ việc đã được báo cáo lên chính quyền và các cơ quan chức năng để điều tra.

Thi thể thứ 4 được phát hiện trôi lẫn lộn với rác trên lòng hồ thủy điện Hủa Na (Ảnh: Thò Bá).

Trước đó, vào ngày 25/8, người dân phát hiện 2 thi thể trôi dạt về khu vực lòng hồ. Một trong số đó được xác định là nữ, thi thể còn lại đã phân hủy từ lâu.

Đến ngày 28/8, thêm một thi thể khác cùng chiếc hòm có dòng chữ nước ngoài tiếp tục được tìm thấy.

“Các thi thể được phát hiện trước đây, địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức mai táng theo quy định. Công an đang làm các thủ tục nghiệp vụ để xác định danh tính và nguyên nhân tử vong của các nạn nhân", ông Hiền chia sẻ.