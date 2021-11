Thi thể nữ phó chủ tịch UBND phường trong căn nhà hoang: Nghi ngờ do tự tử

Dân trí Sau một đêm mất tích, người dân phát hiện thi thể của chị Th. trong căn nhà bỏ hoang. Theo cơ quan điều tra, có thể chị Th. tử vong là do tự tử bằng thuốc ngủ.

Ngày 22/11, đông đảo người thân, đồng nghiệp đã đến viếng tang chị H.T.T.Th. (sinh năm 1985, phó chủ tịch UBND một phường ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Nơi phát hiện thi thể chị Th. (Ảnh: Đức An).

Nhiều đồng nghiệp thương tiếc vì chị Th. là cán bộ năng nổ và gần gũi với mọi người. Trước đây, chị Th. là cán bộ địa chính và mới được bổ nhiệm vị trí Phó chủ tịch UBND phường mấy tháng nay.

Trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 mới đây, chị Th. tích cực cùng đồng nghiệp làm việc ngày đêm, kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường...

Chiều 22/11, đại diện Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc trên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cái chết của chị Th. có thể là do tự tử bằng thuốc ngủ. Người nhà nạn nhân đề nghị không khám nghiệm tử thi nên cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng theo quy định.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 13h ngày 21/11, một người nhặt ve chai phát hiện thi thể phụ nữ trong căn nhà bỏ hoang trên đường 16 Tháng 4 (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Ngay sau đó, người này báo cơ quan chức năng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là chị H.T.T.Th. Chị Th. đã có gia đình, 2 con nhỏ. Đêm 20/11, chị Th. đưa 2 đứa con đến nhà cha mẹ nhờ trông giúp, nói vì bận tham gia chống dịch Covid-19.

Đến sáng 21/11, gia đình không thấy chị Th. về nhà, điện thoại tắt máy. Lo lắng có chuyện không lành, gia đình tổ chức đi tìm ở cơ quan và địa điểm quen nhưng không thấy.

Đức An