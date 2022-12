Thi hành án đạt trên 75.000 tỷ đồng, cao nhất 5 năm qua

Ngày 19/12, tại hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023, ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) khẳng định, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng hệ thống thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao năm 2022.

Thể chế về thi hành án dân sự tiếp tục được hoàn thiện, kịp thời giải quyết một số tồn tại, vướng mắc về ủy thác, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả xử lý tài sản thi hành án, nhất là việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp thông tin tại hội nghị (Ảnh: An Như).

Kết quả đã thi hành xong về tiền đạt trên 75.000 tỷ đồng, tăng trên 64% so với năm 2021. Trong đó, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt khoảng 16.000 tỷ đồng, tăng gần 12.000 tỷ đồng so với năm 2021; số tiền thi hành án đối với các khoản nợ của các tổ chức tín dụng cũng tăng gần 24% so với năm 2021.

Công tác thi hành án hành chính đã có nhiều khởi sắc. Các vụ việc thi hành án hành chính đều được theo dõi, đôn đốc kịp thời; trong năm 2022 có 429 vụ việc đã được thi hành xong.

Theo ông Lợi, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng ngừa vi phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự được tăng cường, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

Chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính có vai trò, vị trí quan trọng đối với công tác của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Vì vậy, công tác này luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Chính phủ và Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá, năm 2022 hệ thống thi hành án dân sự đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự để đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ thi hành án xong về việc, về tiền đạt cao nhất trong 5 năm trở lại đây, vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao; đồng thời chú trọng công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đó, ông Long yêu cầu tập trung phân tích, đánh giá kỹ các hạn chế, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong công tác thi hành án dân sự để xác định đúng, đầy đủ, khả thi phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác năm 2023.