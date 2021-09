Theo chân 8 Tổ công tác đặc biệt tuần tra đêm trên đường phố Hà Nội

Dân trí Gần 50 cán bộ chiến sĩ công an quận Cầu Giấy tiến hành tuần tra đêm đường phố theo mô hình cố định và lưu động để kiểm soát vi phạm giao thông và phòng chống dịch từ ngày 2/9 đến hết ngày 30/9.

Theo chân 8 Tổ công tác đặc biệt tuần tra đêm đường phố ở Hà Nội

Theo ghi nhận, mỗi Tổ công tác đặc biệt có 6 cán bộ chiến sĩ của đội CSGT trật tự quận Cầu Giấy (Hà Nội), một cảnh sát phòng chống ma túy, 2 cán bộ công an phường. Các tổ công tác này sẽ có nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường của quận Cầu Giấy từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau. Tất cả người đi đường có dấu hiệu vi phạm giao thông, trật tự, đua xe, lạng lách đánh võng đều sẽ bị dừng xe để kiểm tra hành chính, giấy đi đường theo đúng quy định của TP Hà Nội.

Các tổ công tác đặc biệt của công an quận Cầu Giấy sử dụng moto đặc chủng để tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường.

Các trường hợp người đi đường không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn sẽ bị kiểm tra xử lý các vi phạm.

"Ban đêm là thời gian nhiều người ra đường không có lý do chính đáng. Các đối tượng tội phạm manh động cũng chọn thời gian này để hoạt động do ban ngày bị kiểm soát rất chặt chẽ. Do đó, việc tăng cường kiểm soát vào ban đêm là rất cần thiết. Hiện nay ban ngày chúng tôi phải tham gia các chốt trực kiểm soát Covid-19 ngoài cộng đồng, buổi tối anh em vẫn vui vẻ lên đường nhận nhiệm vụ. Chúng tôi mong muốn góp phần sức lực nhỏ bé của mình, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày giãn cách xã hội", đại úy Vũ Tuấn Nam, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt, công an quận Cầu Giấy chia sẻ.

Một chốt kiểm soát cố định kết hợp với các tổ tuần tra lưu động để tăng hiệu quả kiểm soát, tuần tra ban đêm.

Nhiều người lợi dụng các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ban ngày dừng hoạt động sẽ ra đường vào ban đêm mà không có lý do chính đáng.

Gần 50 cán bộ chiến sĩ công an quận Cầu Giấy chia thành 8 Tổ công tác đặc biệt, tăng cường kiểm tra xử lý các lỗi vi phạm giao thông và cả vi phạm quy định phòng dịch của TP Hà Nội.

Đa số các vi phạm bị tổ công tác đặc biệt xử lý là các lỗi khi tham gia giao thông như không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ xe, ra đường không có lý do chính đáng, không có giấy đi đường hợp lệ. Với các lỗi vi phạm luật giao thông, tổ công tác lập biên bản trực tiếp xử lý, với các lỗi vi phạm quy định phòng dịch của TP Hà Nội, tổ công tác sẽ bàn giao cho công an phường và UBND phường ra quyết định xử phạt. Thời gian hoạt động của các tổ này đến hết ngày 30/9.

Nguyễn Bắc