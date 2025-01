Thêm gần 600 chuyến bay với hơn 134.000 ghế dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Cụ thể, tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, chặng Hà Nội - TPHCM tăng 90 chuyến, chiều ngược lại tăng 89 chuyến; chặng TPHCM - Đà Nẵng tăng thêm 24 chuyến; chặng TPHCM - Thanh Hóa tăng thêm 22 chuyến; chặng TPHCM - Huế tăng 23 chuyến; chặng TPHCM - Vinh tăng 24 chuyến; chặng Hải Phòng - TPHCM tăng thêm 43 chuyến… so với tuần trước đó.

Để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025, Cục Hàng không Việt Nam đang cùng các hãng hàng không nghiên cứu, triển khai bổ sung tăng chuyến bay đối với các đường bay hiện có tỷ lệ đặt chỗ cao, đặc biệt với các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ đã trên 90%.

Sân bay Tân Sơn Nhất TPHCM đang bị quá tải gấp 1,5 lần so với công suất khai thác thiết kế sân bay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cục Hàng không Việt Nam cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các hãng hàng không trong công tác quản lý, phối hợp với các đơn vị trong ngành để các hãng hàng không có thể bổ sung thêm các chuyến bay trên các đường bay nội địa, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025.

Theo dự báo lượng hành khách tại các cảng hàng không, sân bay, đặc biệt tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất tăng cao, một số thời điểm có thể xảy ra ùn tắc cục bộ tại nhà ga nội địa.

Do đó, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách cần chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay để có kế hoạch di chuyển phù hợp, đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh hàng không.