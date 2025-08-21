Thanh niên tử vong khi đi bắt cá cùng nhóm bạn

Ngày 21/8, đại diện UBND xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân A.T. (SN 2009, trú tại thôn 9, xã Đăk Kôi) tổ chức tang lễ.

Trước đó trưa 20/8, T. và 3 người bạn là A.Q. (SN 2011), Đ.M.V. (SN 2011) và H.T.N. (SN 2010), cùng trú tại thôn 9, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi, đến đập thủy lợi Đăk Toa, thôn 6, xã Đăk Kôi để bắt cá.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh T. bị đuối nước khi đi bắt cá (Ảnh: UBND xã Đăk Kôi).

Khoảng 13h30, T. đang bắt cá thì bị nước cuốn mất tích. Những người đi cùng gọi người dân xung quanh đến hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân và thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đăk Kôi phối hợp Đội Phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6, Công an tỉnh Quảng Ngãi đến hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, mực nước trong đập thủy lợi sâu, dưới đáy có nhiều cọc sắt gây khó khăn, nguy hiểm cho công tác tìm kiếm.

Khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình. Sau sự việc xảy ra, UBND xã Đăk Kôi cùng đoàn thể đã xuống gia đình nạn nhân thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.