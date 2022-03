Thanh niên "lên facebook xin công an bắt" được toại nguyện

Ngày 14/3, Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tổ tuần tra vừa phát hiện T.N.Q. (sinh năm 2004) có nhiều lỗi vi phạm trong quá trình tham gia giao thông bằng mô tô.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra xác định Q. điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên không có giấy phép lái xe theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, Q. cũng không xuất trình được giấy đăng ký và bảo hiểm xe máy.

Ngoài việc lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Q., công an cũng mời chủ xe đến làm việc, lập biên bản xử lý hành vi "Để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông".

Q. đã được toại nguyện sau 9 ngày đăng dòng trạng thái "xin được công an bắt" (Ảnh: Công an huyện Sơn Hà).

Không chỉ vi phạm luật Giao thông đường bộ, trước đó Q. còn có thái độ bỡn cợt lực lượng công an. Theo Công an huyện Sơn Hà, ngày 4/3, Q. đã đăng tải trên facebook cá nhân dòng trạng thái "Xin 1 lần công an bắt được". Sau 9 ngày, nguyện ước của Q. đã trở thành hiện thực.