Công an trích xuất camera làm rõ phản ánh chặn xe cấp cứu vào bệnh viện

Ngày 12/3, bác sĩ Huỳnh Giới - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi - cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra phản ánh của người dân về việc xe cấp cứu bị chặn, không thể vào chở bệnh nhân chuyển viện.

Việc này liên quan đến phản ánh, vào đêm 9/3, bệnh nhân Đ.T.T. (18 tuổi) được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Bệnh nhân T. được chẩn đoán chấn thương sọ não. Người nhà yêu cầu bệnh viện cho chuyển bệnh nhân ra TP Đà Nẵng điều trị.

Theo phản ánh, khi xe cấp cứu tư nhân đến chở bệnh nhân T. chuyển viện thì bị chặn ở cổng. Người nhà phải đẩy bệnh nhân T. trên băng ca đi khoảng 50 m ra khỏi cổng bệnh viện mới có thể lên xe cấp cứu. Bệnh nhân T. đã tử vong sau đó.

"Công an sẽ trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera để làm rõ sự việc người dân phản ánh. Qua đó, lực lượng công an cũng phối hợp với bệnh viện để xem xét hoạt động của dịch vụ xe cứu thương tư nhân hoạt động tự do trước cổng bệnh viện", ông Giới thông tin.

Hình ảnh ghi lại cảnh người nhà phải đẩy bệnh nhân chấn thương sọ não ra khỏi cổng bệnh viện mới có thể lên xe cấp cứu (Ảnh: M.H)

Liên quan đến sự việc, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với các bên liên quan để tìm hiểu thông tin ban đầu. Theo phía bệnh viện, thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế xe cứu thương tư nhân là ông Nguyễn Đức Tuấn đã đưa xe vào khu vực phòng cấp cứu chờ chuyển bệnh nhân theo yêu cầu của người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, vì xe đậu ở khu vực này hơn 10 phút, gây cản trở cho các xe khác vận chuyển bệnh nhân vào cấp cứu, nên ông Tuấn đưa xe ra khu vực chờ ngoài cổng bệnh viện để nhường chỗ cho các xe cấp cứu khác và để băng ca ở lại.

Đồng thời, ông Tuấn có nói với người nhà khi nào hoàn thành thủ tục thì đẩy băng ca ra ngoài cổng để đi chuyển viện. Khoảng hơn 15 phút sau, người nhà đưa bệnh nhân ra ngoài cổng bệnh viện trên băng ca của xe ông Tuấn để chuyển đi Đà Nẵng.

Theo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, xe cấp cứu chở bệnh nhân T. đã đến khu vực cấp cứu nhưng sau đó rời đi để nhường chỗ cho xe khác (Hình ảnh trích xuất từ camera).

Bệnh viện khẳng định không có việc xe cứu thương bị cản trở, không cho vào khu vực cấp cứu chở bệnh nhân. Tuy nhiên, kết luận của bệnh viện vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng có sự cạnh tranh trong dịch vụ xe cấp cứu dẫn đến sự việc nói trên.