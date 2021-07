Thần tốc ủng hộ thành phố mang tên Bác "đánh giặc Covid"

Dân trí Gần 300 tấn hàng hóa đã được tập kết về cảng Cửa Lò, sẵn sàng lên đường vào TPHCM. Đây là những món quà nhỏ thấm đẫm nghĩa tình của người dân quê Bác với thành phố mang tên Người.

Người dân huyện Con Cuông lên rừng hái măng về chế biến thực phẩm gửi tặng nhân dân TPHCM.

"Chưa có một cuộc vận động nào được triển khai thần tốc như tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác". Chúng tôi không kịp ban hành văn bản vận động, không kịp tổ chức một cuộc họp dân nào mà chỉ trong ba ngày, khắp các bản làng, tất cả các xã trong huyện, sức dân, lòng dân đều hướng về thành phố mang tên Bác với những sản phẩm thiết thực nhất", ông Phạm Trọng Bình - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Con Cuông, Nghệ An xúc động chia sẻ.

Con Cuông là huyện nghèo của tỉnh Nghệ An, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng chỉ sau 3 ngày triển khai cuộc vận động "Vì thành phố mang tên Bác" do MTTQ tỉnh phát động, địa phương đã góp được hơn 4,5 tấn hàng hóa, chủ yếu là măng muối, cà muối, lạc nhân và chanh gửi người dân TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Trong khi đàn ông lên rừng hái măng thì phụ nữ tập trung sơ chế, muối măng đóng lọ để gửi tặng người dân TPHCM.

Miền đất Trà Lân "trúc chẻ tro bay" nổi tiếng với món măng muối, sản vật của rừng. Với bí quyết chế biến của người dân, măng muối không dừng lại là thức ăn "cứu đói" mà trở thành hàng hóa có giá trị, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân huyện miền núi này.

"Đàn ông, thanh niên lên rừng hái măng, chị em phụ trách khâu sơ chế, muối măng. Mỗi lọ măng gửi vào TPHCM đều mang "thương hiệu" và tình cảm của từng bản làng, được dán nhãn cùng lời động viên người dân thành phố mang tên Bác vững vàng vượt qua khó khăn để chiến thắng dịch bệnh. Có những nơi, mất điện cả ngày nhưng người dân vẫn đội nắng nóng hay thắp đèn làm xuyên đêm để kịp gửi hàng đi", ông Phạm Trọng Bình chia sẻ tiếp.

Người dân huyện Thanh Chương góp bí xanh gửi tặng vùng tâm dịch.

Khi Mặt trận tổ quốc huyện Con Cuông triển khai tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác" tại nhà văn hóa thôn 2-9, xã Bồng Khê (Con Cuông), cụ Nguyễn Thị Minh Châu đang làm cỏ trong vườn. Biết được chương trình vận động ủng hộ thực phẩm thiết yếu cho người dân TP Hồ Chí Minh, cụ vội vàng cất cuốc chạy sang.

"Tôi già rồi, sống một mình, không có gì để gửi tặng người dân TP Hồ Chí Minh, xin ủng hộ 500.000 đồng để thêm vào mua gia vị, mắm muối", cụ Châu nói.

Hàng chục tấn rau củ quả đã được người dân huyện Nam Đàn góp tặng nhân dân thành phố mang tên Bác.

Tình huống này khiến cán bộ mặt trận không khỏi lúng túng bởi đơn vị chỉ tiếp nhận hàng hóa, vật phẩm, không tiếp nhận tiền mặt. Hơn nữa, cụ Châu chồng mất, hiện sống một mình, 500.000 đồng với cụ không phải là số tiền nhỏ.

"Sau khi giải thích, chúng tôi xin nhận tấm lòng của cụ, xin được gửi lại số tiền, cụ nhất quyết không đồng ý. Xin nhận một phần nhỏ trong số tiền ấy, cụ cũng không chịu. Cụ bảo đây là tấm lòng của cụ gửi miền Nam chống giặc Covid-19, nhận cho cụ vui", ông Phạm Trọng Bình kể.

Lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ đóng lạc thành từng túi để thuận tiện trong vận chuyển và trao tận tay người dân vùng dịch.

Chỉ trong vòng 3 ngày hưởng ứng tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác", người dân tỉnh Nghệ An góp từng quả bầu, quả bí, từng cân lạc, quả chanh, quả ớt để gửi tặng đồng bào nơi tâm dịch.

"Mỗi ngày thấy đài báo đăng tin TPHCM hàng nghìn ca nhiễm SARS-CoV-2, người dân một số nơi thiếu thực phẩm, nhất là rau xanh do hàng hóa khan hiếm, đặc biệt là công nhân, lao động nghèo chúng tôi nóng ruột lắm.

Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh vào bếp chế biến thực phẩm đóng hộp gửi vào TPHCM.

Mỗi người góp quả bí, quả bầu, cân lạc, con cá khô, buồng chuối hay quả trứng... san sẻ khó khăn với người dân thành phố trong cơn dịch dã. Mong rằng mọi người đồng sức, đồng lòng, sớm đẩy lùi dịch bệnh", anh Lê Doãn Toàn, người dân xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, chia sẻ.

Chia sẻ người dân TPHCM, các đoàn thể Công an tỉnh Nghệ An gửi tặng 30 kg ruốc bông, 25 kg cá khô mặn ngọt, 50 kg lạc nhân. Tất cả đều đã được chế biến, đóng gói để tiện lợi trong sử dụng và bảo quản.

Gần 300 tấn thực phẩm, chủ yếu là củ quả, thực phẩm đã qua chế biến được người dân Nghệ An gửi tặng người dân TPHCM.

Thiếu tá Lê Bá Nhân - Phó Chủ tịch công đoàn Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Tranh thủ giờ nghỉ trưa và buổi tối, đoàn viên công đoàn, hội phụ nữ, đoàn thanh niên Công an tỉnh xắn tay vào bếp trực tiếp chế biến thực phẩm gửi tặng các đồng nghiệp ở TPHCM. Đây tình cảm và trách nhiệm của mỗi chiến sỹ công an trên quê hương Bác với thành phố mang tên Người, góp phần hỗ trợ cùng Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố chiến đấu và chiến thắng dịch Covid 19".

Từng đoàn xe chở nặng nghĩa tình của người dân quê Bác hướng vào thành phố mang tên Người.

"Mỗi khi Nghệ An gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất, giúp nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Nay thành phố đang gồng mình chống dịch, nhân dân quê Bác bớt phần chi tiêu, chia sẻ với người dân thành phố mang tên Bác để sớm chiến thắng đại dịch", bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết.

Ngày 16/7, gần 300 tấn hàng hóa trị giá gần 7 tỷ đồng đã được tập kết tại Cảng Cửa Lò. Từ đây, tấm lòng của người dân xứ Nghệ sẽ được 2 đơn vị vận tải vận chuyển miễn phí vào TPHCM, kịp thời trao tới người dân vùng tâm dịch.

Hoàng Lam - Ngọc Ánh

(Ảnh: MTTQ cung cấp)