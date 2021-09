Tham vọng đưa số người đọc sách lên tương đương Mỹ, HBR Vietnam dẫn dắt hành trình "xuất bản số"

Dân trí Với mục tiêu dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số trong ngành xuất bản, xây dựng "văn minh sách 4.0", HBR Vietnam đã ra mắt các sản phẩm "xuất bản số" mới nhất vừa ra mắt, gồm: Audio Article, Series podcast The Next Step, Phiên bản website tích hợp.

Là một nước có lượng người đọc sách thấp trên thế giới, Việt Nam có 30% số người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% thỉnh thoảng đọc sách. Trong khi trung bình 1 người Mỹ đọc 12 cuốn sách/năm, ở Việt Nam con số này chỉ là 4 cuốn. Theo số liệu khảo sát của Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ISEE) cho biết, khi được hỏi dùng thời gian rảnh để làm việc gì là chủ yếu, có đến 41,7% số bạn trẻ trả lời là lên mạng, 20% xem phim, 16,7% nghe nhạc và chỉ có 15% trả lời là đọc sách.

Qua khảo sát, có hai nguyên nhân chủ yếu khiến giới trẻ ít đọc sách, đó là thiếu thời gian (áp lực học hành căng thẳng, mạng xã hội chiếm nhiều thời gian) và đọc sách không có sự tương tác nên dễ gây nhàm chán. Nhu cầu được học hỏi và phát triển bản thân rất lớn, song bị cản trở bởi những yếu tố khách quan. Thực tế này đòi hỏi những người làm xuất bản phải thay đổi nhanh chóng, tìm ra giải pháp hữu hiệu.

Nắm bắt những nhu cầu "chớm nở" và thoát khỏi những khuôn mẫu cũ

Nhận thấy sản phẩm số là xu hướng tất yếu, có thể giải quyết "nỗi đau" của người đọc trong bối cảnh hiện nay, HBR Vietnam xác định hướng đi chiến lược là tập trung vào chuyển đổi số. Với mục tiêu dẫn đầu chuyển đổi số trong ngành xuất bản, đội ngũ HBR Vietnam đã tiến hành nghiên cứu hành vi người dùng Việt, nắm bắt những nhu cầu "chớm nở", để ra mắt các sản phẩm "xuất bản số" mới nhất, gồm: Audio Article, Series podcast The Next Step, và Phiên bản website mới.

Thương hiệu Harvard Business Review (HBR) đã được đưa vào Việt Nam từ những năm 2010, ghi dấu ấn mạnh mẽ với độc giả bằng cuốn Chiến lược đại dương xanh. Nhưng phải đến 2019, khi ra mắt dòng ấn phẩm cao cấp HBR ONPOINT, thương hiệu HBR Vietnam mới bắt đầu thu hút được sự chú ý nhiều hơn với cộng đồng đọc sách ở Việt Nam, đặc biệt là các thế hệ doanh nhân. Có được chỗ đứng trong lòng độc giả, đội ngũ HBR Vietnam tiếp tục mở rộng khối lượng nội dung, khai thác bản quyền chuyên sâu hơn cho sản phẩm truyền thống là sách giấy.

Tuy nhiên, đợt giãn cách xã hội dài chưa từng có vừa qua đã đặt ra yêu cầu cần thúc đẩy nhanh hơn các sản phẩm số. Và chỉ trong một thời gian ngắn, HBR Vietnam đã chuyển hướng kịp thời, sát cánh cùng bạn đọc trong mọi chặng đường.

Xây dựng Văn minh sách 4.0

Trong bối cảnh các ứng dụng sách nói trên thị trường Việt Nam kiếm tiền từ việc khai thác sách nói vi phạm bản quyền, mọi người đã quen "tải lậu, xài chùa", để xây dựng Văn minh sách 4.0, HBR Vietnam đã hợp tác với Voiz FM - Thương hiệu sách nói & podcast bản quyền hàng đầu tại Việt Nam để cùng "ngược dòng", phát hành các sản phẩm số uy tín nhất từ HBR.

Khác với hình thức Audio book - sách nói bình thường, theo đó một cuốn sách được đọc thành các chương, các phần bám theo mục lục; thì với HBR Vietnam, sách nói sẽ phát hành theo dạng Audio Article - dạng âm thanh của các bài luận, bài nghiên cứu, case study theo chủ đề từ các chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, độc giả có thể tùy chọn và mua riêng lẻ trên Voiz FM các chủ đề bài luận phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của bản thân cũng như tìm các bài của các tác giả mà mình yêu thích.

Các kết quả khảo sát đều cho thấy, sách nói là một lựa chọn tốt hơn cho mọi người. Xu hướng làm việc đa nhiệm (multi-tasking) ngày càng phổ biến, và audio là định dạng nội dung duy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể vừa lái xe, làm việc nhà, đi bộ... mà vừa có thể cập nhật cho mình những kiến thức mới nhất trên toàn thế giới.

Nghe trải nghiệm thử Audio Article trên Voiz Fm, mời bạn click vào link: Đổi mới mô hình kinh doanh https://voiz.vn/play/5679 Quản lý trong bối cảnh suy thoái https://voiz.vn/play/5594 Quản lý rủi ro https://voiz.vn/play/5678

Không nằm ngoài xu hướng hiện đại

Ngoài sách nói, 2 năm gần đây Podcast đang dần trở thành một trong những xu hướng được người dùng quan tâm, nhất là thế hệ trẻ và những người bận rộn. Chắc hẳn bạn cũng đã biết đến những ưu điểm tuyệt vời của sản phẩm số này: dễ dàng truy cập ở mọi lúc, mọi nơi, nội dung phong phú, bao hàm yếu tố cảm xúc, thân thiện với môi trường đa nhiệm...

Nắm bắt ngay xu hướng chung, cùng mong muốn đem những kiến thức mới nhất trên thế giới và Harvard nói riêng đến gần hơn với người trẻ Việt, HBR VietNam đã tạo ra sản phẩm podcast đầu tiên trong làng xuất bản. Series đầu tiên có tên The Next Step - tượng trưng cho những bước đi tiếp theo trong cuộc đời mỗi người, những bước đi bắt đầu từ sự lựa chọn hôm nay để đến với mục tiêu mà chúng ta hướng tới.

The Next Step sẽ là những buổi trò chuyện thân mật giữa host và các khách mời - những doanh nhân, người quản lý, startup trẻ thành công để cùng khám phá các góc nhìn mới về hành trình tìm kiếm bản thân, thay đổi và thích ứng, từng bước tạo dựng sự nghiệp theo cá tính riêng qua các câu chuyện của họ. HBR Vietnam mong rằng qua những câu chuyện này, bạn sẽ tìm thấy "next step" cho chính bản thân mình.

Để nghe Series Podcast The Next Step trên Spotify, mời bạn click vào link: https://open.spotify.com/show/4JKhqt0JWWGig0pKV7JIUG

Kênh cung cấp kiến thức chuyên sâu và đa diện

Với định hướng trở thành kênh cung cấp thông tin uy tín nhất từ Harvard tại Việt Nam, đội ngũ HBR Vietnam thay đổi giao diện website hbr.org.vn theo hình thức hoàn toàn mới.

Không còn chú trọng vào mục tiêu bán hàng, giờ đây khi bước vào website, độc giả sẽ đón đọc các tin bài miễn phí được biên dịch sang Tiếng Việt từ các bài luận, bài nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế/ tác giả hàng đầu thế giới. Độc giả cũng sẽ dễ dàng tìm kiếm các bài viết được chia theo 12 chủ đề (topics) được quan tâm nhất, như: kinh doanh, tài chính & đầu tư, đổi mới sáng tạo, công nghệ, khởi nghiệp, truyền thông & thương hiệu,...

Tham vọng đưa số người đọc sách lên tương đương Mỹ, HBR Vietnam dẫn dắt hành trình "xuất bản số"

Đặc biệt hơn, website cũng tạo ra một chuyên mục Viet's View, đây sẽ nơi cung cấp các bài nghiên cứu, đánh giá của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam, đại diện cho góc nhìn Việt cung cấp các kiến thức chuyên môn đã được kiểm chứng, trải nghiệm tại thị trường Việt.

Tại website, bạn cũng có thể theo dõi các nội dung số mà HBR Vietnam phát hành: ebook, audio article và podcast. Đồng hành cùng HBR Vietnam, bạn có thể giải quyết "nỗi đau" của mình trong việc đọc sách và nâng cao tri thức. Sự đồng hành của các bạn cũng là nhân tố tiên quyết để đội ngũ HBR Vietnam đạt tới mục tiêu tham vọng: số đầu sách trung bình mà người Việt đọc mỗi năm đạt 12 cuốn, tương đương ở Mỹ.

Để trải nghiệm phiên bản website, mời bạn đọc truy cập tại: https://hbr.org.vn/

Trường Thịnh