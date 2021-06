Thái Bình: Dự báo mưa to, biển động mạnh do bão số 2

Dân trí Do ảnh hưởng của bão số 2, trên đất liền thuộc tỉnh Thái Bình có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và xảy ra mưa vừa, mưa to. Ngoài ra, vùng biển được dự báo có dông và biển động rất mạnh.

Do ảnh hưởng của bão số 2 tại trạm Khí tượng Thái Bình đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Các nơi trên địa bàn tỉnh Thái Bình có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa từ 0h ngày 12/6 đến 4h ngày 13/6 phổ biến từ 40-90mm.

Do ảnh hưởng của bão số 2, các nơi trên địa bàn tỉnh Thái Bình có mưa vừa, mưa to.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình, sáng nay (13/6), vùng biển ngoài khơi hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9 sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3

Trên đất liền sáng nay các khu vực trong tỉnh Thái Bình có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong ngày hôm nay các nơi trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 30-50mm/12h.

Trước đó, theo báo cáo của UBND xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, do ảnh hưởng của bão số 2, vào khoảng 13h15 ngày 12/6, trên địa bàn xã An Vũ, xảy ra mưa giông xuất hiện lốc xoáy. Lốc xoáy đã làm bay hệ thống tường bao, cổng dậu phía trước trụ sở UBND xã, tốc 200 m2 mái tôn nhà làm việc khu đoàn thể, gẫy 4 cột điện và nhiều cây cối trong khuôn viên.

Lốc xoáy xảy ra tại địa bàn xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình gây thiệt hại nhiều tài sản (Ảnh: Phạm Long).

Lốc xoáy kèm mưa lớn cũng làm tốc mái nhà để xe, khu vui chơi của học sinh, mái tôn nhà hiệu bộ, cùng nhiều vật chất của trường Mầm non xã. Đồng thời, trường Tiểu học và THCS An Vũ bị đổ 400 mét tường bao, bay toàn bộ mái tôn chống nóng khu nhà 10 phòng học, sập lán xe, nhiều cây to gãy đổ… Ước tính tổng thiệt hại trên 2,4 tỷ đồng.

Đức Văn