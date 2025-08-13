Tây Ninh trao quyết định đầu tư dự án khu công nghiệp 3.900 tỷ đồng

Ngày 13/8, UBND tỉnh Tây Ninh vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy phép xây dựng cho dự án Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 (hơn 322ha, tổng vốn 3.900 tỷ đồng) do Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An làm chủ đầu tư.

Phó chủ tịch tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Xuân Thắng).

Đây là dự án đầu tiên được Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì phối hợp các sở, ngành thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy trình mới, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và tiến độ, tạo điều kiện để sớm triển khai trên thực địa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn cho biết, dự án không chỉ mở rộng không gian phát triển về phía Nam, thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà còn lan tỏa động lực cho thương mại, dịch vụ, vận tải, đào tạo lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tỉnh cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa để dự án triển khai thuận lợi, hiệu quả; đồng thời đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tuân thủ pháp luật, chú trọng bảo vệ môi trường, đưa dự án trở thành điểm sáng về hạ tầng, thu hút đầu tư.