Tặng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp kỷ vật đường ống xăng dầu Trường Sơn

Ngày 19/8, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã tổ chức trao bộ đường ống xăng dầu dã chiến tặng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2025).

Đây là đoạn đường ống trong tuyến đường ống xăng dầu Trường Sơn huyền thoại mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người trực tiếp liên hệ để tiếp nhận từ Liên Xô, khởi xướng sử dụng và có nhiều chỉ đạo quan trọng trong quá trình lắp đặt, vận hành.

Trên cương vị là Tổng tư lệnh Quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều đóng góp, chỉ đạo quan trọng trong việc xây dựng và phát triển ngành xăng dầu Quân đội, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Quang cảnh buổi trao tặng (Ảnh: Thăng Bảy).

Đặc biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo xây dựng hệ thống kho tàng, đường ống dẫn xăng dầu qua các khu vực trọng điểm, bảo đảm xăng dầu kịp thời đến các đơn vị chiến đấu.

Năm 1968 với ý tưởng về hệ thống ống dẫn xăng dầu dã chiến, sau chuyến công tác tại Liên Xô, Đại tướng đã đề nghị và được bạn viện trợ 2 bộ đường ống dẫn xăng dầu dã chiến và đây được xem là nền móng đầu tiên trong hành trình xẻ dọc Trường Sơn xây dựng đường ống dẫn dầu huyền thoại của bộ đội Xăng dầu.

Từ cơ sở ý tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với tư duy đột phá, tinh thần sáng tạo, trong hoàn cảnh địch đánh phá ác liệt, Quân đội ta đã nghiên cứu, xây dựng, sử dụng đường ống dã chiến để lập nên một dòng chảy huyền thoại dài hơn 5.000km với hơn 300 trạm bơm, hơn 100 điểm kho bể với tầm sức chứa trên 330.000m³, nối liền Bắc - Nam.

Một phần đường ống dã chiến được tặng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Thăng Bảy).

Theo đề nghị từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp mong muốn tìm kiếm lại những kỷ vật của tuyến đường ống xăng dầu Trường Sơn Đảng ủy, chỉ huy Cục Xăng dầu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm, phục chế và vận chuyển, lắp đặt một phần bộ đường ống dã chiến trao tặng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đây là sự tri ân sâu nặng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam và cũng là sự tri ân với bao thế hệ bộ đội Xăng dầu đã lặng thầm cống hiến, hy sinh để giữ cho “mạch máu xăng dầu” thông suốt, góp phần làm nên chiến thắng của cả dân tộc.

Thăng Bảy