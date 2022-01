Tạm giữ nghi can vụ phóng hỏa làm cháy 14 tàu cá trong đêm

Chiều 29/1, một lãnh đạo huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an huyện đang tạm giữ một nghi can làm cháy 2 căn nhà và 14 tàu cá đang neo đậu tại Cảng Ba Hòn (thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang).

Hiện trường vụ cháy vào đêm 28/1 (Ảnh: CTV)

Có 14 tàu cá bị thiệt hại, trong đó có 11 tàu bị hư hỏng nặng (Ảnh: CTV)

Theo vị lãnh đạo này, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Công an xác định được 2 nghi can nên ráo riết truy bắt. Một nghi can sau đó đã đến công an huyện đầu thú, nghi can còn lại đã trốn khỏi địa phương.

Lời khai ban đầu của nghi can đang bị công an huyện Kiên Lương tạm giữ thể hiện, đối tượng chỉ là người chở nghi can còn lại đi mua xăng. Còn việc phóng hỏa 2 nhà tạm ở cảng Ba Hòn là do nghi can còn lại thực hiện, do có mâu thuẫn với chủ tàu cá về chuyện tiền nong, khi chủ tàu không cho mượn tiền.

Hiện một nghi can liên quan vụ hỏa hoạn đã đến công an huyện Kiên Lương đầu thú (Ảnh: CTV)

Thiệt hại trong vụ hỏa hoạn ước tính đến hàng chục tỷ đồng (Ảnh: CTV)

Được biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20h ngày 28/1. Khi đó, 2 căn nhà kho ở Cảng Ba Hòn bốc cháy dữ dội rồi cháy lan đến các tàu cá đang neo đậu.

Ngay sau đó, người dân báo với chính quyền địa phương và lực lượng phòng cháy chữa cháy. Mặc dù các lực lượng nỗ lực dập lửa nhưng các tàu cá có chứa dầu và các vật liệu dễ cháy, đã thiêu rụi 2 căn nhà, làm 14 tàu cá bị hư hỏng nặng, ước thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ hỏa hoạn này.