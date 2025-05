Tạm giam tài xế gây tai nạn khiến 4 người tử vong ở Long An

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam ông Trần Văn Hậu (45 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Hậu là tài xế lái xe chở rác gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào sáng 26/4 trên quốc lộ N2, đoạn qua huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, khiến 4 người thiệt mạng.

Chính quyền địa phương thăm hỏi một trong các gia đình nạn nhân (Ảnh: Huyền My).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h sáng 26/4, ông Hậu lái xe tải chở rác mang biển số 62C-024.47 trên quốc lộ N2, hướng huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) về quốc lộ 62 (huyện Tân Thạnh, Long An).

Khi đến khu vực ấp Kinh Giữa, xã Nhơn Ninh (huyện Tân Thạnh), xe tải bất ngờ lấn sang phần đường ngược lại và đâm trực diện vào hai xe máy.

Cụ thể, xe tải tông xe máy biển số 66CA-051xx do anh P.H.T. (18 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cầm lái, chở theo P.H.T. (16 tuổi, ngụ cùng địa phương). Chiếc xe tải tiếp tục va chạm với xe máy biển số 59Y3-766xx do anh N.V.Q.T. (23 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển, chở theo chị N.T.T.D. (46 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Vụ tai nạn khiến cả 4 người trên hai xe máy tử vong. Trong đó, hai người chết tại chỗ, hai người được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Xe tải gây tai nạn được xác định thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Tân Thạnh. Phương tiện có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến ngày 7/10/2025.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và điều tra nguyên nhân. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Hậu không có nồng độ cồn và không sử dụng chất ma túy tại thời điểm gây tai nạn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ông Hậu đã vi phạm quy định khi điều khiển phương tiện, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Với hành vi này, ông bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.