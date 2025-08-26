Tạm dừng chạy tàu vào trung tâm Hà Nội dịp 2/9

Chiều 26/8, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, vào sáng cùng ngày, Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có buổi làm việc, thống nhất một số nội dung phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt dịp Quốc khánh 2/9.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tạm dừng tổ chức chạy tàu vào trung tâm Hà Nội trong các khung giờ: từ 20h10 đến 23h ngày 27/8; từ 3h đến 12h ngày 30/8 và ngày 2/9 (Ảnh: Ngọc Lưu).

Theo đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tạm dừng tổ chức chạy tàu vào trung tâm Hà Nội (khu gian Hà Nội - Giáp Bát, thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh) trong các khung giờ: từ 20h10 đến 23h ngày 27/8; từ 3h đến 12h ngày 30/8 và ngày 2/9.

Cũng theo Phòng CSGT Hà Nội, ở các khung giờ khác đến 12h ngày 2/9, tàu qua đoạn km0+595 - km1+800 sẽ giảm tốc độ xuống dưới 10km/h để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, từ 18h30 đến 23h30 các ngày diễn ra các hoạt động của A80, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ bố trí cán bộ, nhân viên phối hợp cùng lực lượng công an tại ngõ 222 Lê Duẩn đến ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt, để tuyên truyền, hướng dẫn, không để người dân đi, đứng, ngồi trên đường sắt khi các đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển qua.

Theo cảnh sát, các phòng nghiệp vụ của Cục CSGT sẽ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, triển khai phân luồng, điều tiết, giữ vững trật tự, an toàn giao thông đường sắt.