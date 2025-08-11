Tài xế xe tải bị phạt 35 triệu đồng vì đi ngược chiều trên cao tốc

Chiều 11/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.T.P. (SN 1984, quê Phú Thọ) do có hành vi điều khiển ô tô tải đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Với vi phạm trên, tài xế P. sẽ bị cảnh sát xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh chiếc ô tô tải do tài xế P. điều khiển đi ngược chiều đường cao tốc (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào lúc 4h25 cùng ngày, tài xế P. điều khiển ô tô tải BKS 19B-069.xx đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Hành vi này sau đó bị camera hành trình của một ô tô khác ghi lại, tài xế ô tô sau đó đã gửi hình ảnh clip về sự việc cho CSGT.

C08 đánh giá hành vi đi ngược chiều, quay đầu xe, đi lùi, dừng đỗ sai quy định trên cao tốc là những hành vi vi phạm rất nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

CSGT khuyến cáo người lái xe khi có lộ trình định tham gia giao thông trên đường cao tốc, cần có một số kỹ năng như nắm thông tin tuyến đường cần đi, kiểm tra phương tiện, mang theo một số dụng cụ cần thiết, mang theo một số thuốc cần thiết, đặc biệt là khi đi cùng gia đình có người già và trẻ nhỏ.