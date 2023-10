Tài xế: "Uống một ít bia bị phạt 7 triệu đồng là cái giá quá đắt"

Tối 21/10, Đội CSGT An Sương (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM) tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 22 và đường Trường Chinh, đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa ngõ Tây Bắc.

Sau đó, tổ công tác lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Trường Chinh - Tây Thạnh, quận Tân Phú. Sau hơn 1 giờ kiểm tra, 5 trường hợp vi phạm bị CSGT lập biên bản xử phạt, trong đó, 3 tài xế có nồng độ cồn vượt mức kịch khung.

Tài xế tên H. (quay lưng) vi phạm nồng độ cồn bị CSGT xử phạt (Ảnh: An Huy).

Cụ thể, lúc 22h30, anh N.T.H. (30 tuổi, quê Bình Định) lái xe máy chở theo bạn gái không đội nón bảo hiểm trên đường Tây Thạnh, hướng Lê Trọng Tấn ra Trường Chinh.

Vừa đến cổng khu công nghiệp Tân Bình, anh H. bị CSGT dừng phương tiện kiểm tra có nồng độ cồn mức 0,704mg/lít khí thở. Cảnh sát đã lập biên bản xử phạt anh H. 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

"Tôi đang chở bạn gái đi chơi về. Tối nay, tôi có uống vài lon bia nhưng còn tỉnh táo, không ngờ nồng độ cồn lại cao như vậy. Uống một ít bia mà phạt 7 triệu đồng là cái giá quá đắt", anh H. chia sẻ.

Cùng lúc, ông T.P.D.K. (37 tuổi, ngụ Tân Phú) lái xe máy với biểu hiện không tỉnh táo qua khu vực cũng bị CSGT kiểm tra có nồng độ cồn mức 0,425mg/lít khí thở. Với mức trên, ông K. cũng bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

Tài xế có nồng độ cồn 0,293mg/lít khí thở bị CSGT kiểm tra phát hiện tối 21/10 (Ảnh: An Huy).

Ngoài ra, 3 tài xế khác có nồng độ cồn lần lượt 0,293-0,054-0,597mg/lít khí thở cũng bị CSGT lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện.

Một cán bộ CSGT cho biết dù lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn mỗi đêm nhưng vẫn có nhiều tài xế tiếp tục vi phạm. Việc xử phạt của lực lượng nhằm tuyên truyền người dân không uống rượu bia khi lái xe để ngăn ngừa tai nạn giao thông.