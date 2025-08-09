Công an tìm ra tài xế taxi rút chìa khóa xe của cô gái ở TPHCM

Ngày 9/8, Công an phường Xuân Hòa vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với ông Đào Hữu S. (SN 1982, quê Cần Thơ), tài xế rút chìa khóa xe máy của hai cô gái tại khu vực hồ Con Rùa.

Tại trụ sở công an, ông S. đã xin lỗi và trả lại chìa khóa xe máy cho chị C. (người điều khiển xe máy). Cơ quan chức năng tiếp tục xử lý tài xế này theo quy định pháp luật.

Công an nhanh chóng xác định được tài xế rút chìa khóa xe máy của hai cô gái tại hồ Con Rùa (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, khoảng 11h30 ngày 8/8, chị C. (SN 2000) chạy xe máy chở bạn đến khu vực hồ Con Rùa. Tại đây, hai bên xảy ra va chạm giao thông. Lúc này, tài xế taxi xuống xe chửi bới, sau đó giật lấy chìa khóa xe máy rồi bỏ đi.

"Sau khi bị rút chìa khóa, tôi phải thuê thợ đến làm chìa khóa mới để tiếp tục di chuyển và đến trụ sở công an phường trình báo", chị C. nói.

Công an phường Xuân Hòa phối hợp với Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT TPHCM nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời những người liên quan lên trụ sở làm việc.