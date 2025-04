Tài xế liên tiếp gây tai nạn khiến một người chết, bỏ chạy qua 3 huyện

Tối 4/4, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, trên tuyến đường liên huyện qua các địa bàn Nghi Lộc - Hưng Nguyên - Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), một tài xế ô tô đã điều khiển phương tiện gây tai nạn liên tiếp trên các địa bàn gồm xã Nghi Trung, Nghi Liên và Hưng Tây. Trong đó một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến một người tử vong.

Tài xế gây tai nạn chết người và xe đã bị nổ lốp vẫn tiếp tục bỏ chạy (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, vào khoảng 19h cùng ngày, người dân xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) nghe tiếng động mạnh liền chạy ra kiểm tra. Tại hiện trường, họ phát hiện một ô tô vừa đâm liên tiếp vào hai người đi xe máy. Một trong hai nạn nhân là nam giới, 32 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên, tử vong sau vụ va chạm.

Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường, mặc dù chiếc xe đang trong tình trạng hư hỏng nặng, lốp trước bị nổ.

Theo điều tra ban đầu, trước khi gây ra tai nạn nghiêm trọng ở xã Hưng Tây, tài xế này đã có va chạm với một phương tiện khác tại xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc). Sau đó tài xế ô tô tiếp tục điều khiển xe chạy qua xã Nghi Vạn, đến địa bàn xã Hưng Tây gây tai nạn chết người tại đây.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn chết người (Ảnh: Nguyễn Thái).

Sau vụ tai nạn chết người, tài xế tiếp tục lái xe bỏ chạy theo hướng quốc lộ 46 về phía huyện Nam Đàn. Khi đến xã Xuân Hòa (huyện Nam Đàn), người này bị lực lượng CSGT Tổ 1-46 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an xã Hưng Tây bắt giữ.

Danh tính tài xế được xác định là Trịnh Xuân T. (SN 1983), trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Hiện người này đã được đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra.