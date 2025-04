Hải phòng một ngày xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 9h50 ngày 31/3. Vào thời gian trên, ông B.V.D. (50 tuổi, trú tại TP Thủy Nguyên) điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 10 hướng từ Thái Bình về Hải Phòng.

Khi ô tô do tài xế D. điều khiển đi đến km40+500 huyện Tiên Lãng, Hải Phòng rẽ phải vào công trường đã va chạm với xe máy điện do chị N.T.T. (22 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều khiển đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến chị T. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn ở Tiên Lãng, Hải Phòng khiến chị N.T.T. (22 tuổi) tử vong tại chỗ (Ảnh: Vân Son).

Cũng trong ngày 31/3, trên địa bàn thành phố xảy ra 2 vụ tai nạn khác khiến 2 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 9h20, tại trước cửa Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nhựa đường Bắc Trung Nam trên đường Mạc Thái Tổ (quận Hải An), ô tô đầu kéo do ông T.V.Đ. (47 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định) điều khiển va chạm với xe tải chở nhựa đường do ông Đ.V.D. (42 tuổi, trú tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông T.V.Đ. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 8h40 cùng ngày tại điểm mở TL359 thuộc phường Phạm Ngũ Lão, TP Thủy Nguyên, ô tô đầu kéo do anh V.D.M. (46 tuổi, trú tại phường Thủy Hà, TP Thủy Nguyên) điều khiển đã va chạm với bà N.T.T. (67 tuổi, trú tại Tam Hưng, Thủy Nguyên) đi xe đạp sang đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà T. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.