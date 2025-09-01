Tài xế dùng điện thoại trên cao tốc, bị khách phản ánh tới Cục trưởng CSGT

Sáng 1/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt với anh D.T.Q. (SN 1981, trú tại phường Bách Quang, Thái Nguyên) do có hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển ô tô trên cao tốc.

Theo quy định của Nghị định 168/2024, lái xe Q. sẽ bị phạt tiền 5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế Q. vừa lái xe vừa dùng điện thoại (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cảnh sát, hành vi vi phạm của tài xế Q. bị người dân ghi lại và phản ánh tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08.

Trước đó, vào lúc 16h45 ngày 31/8, tài xế Q. điều khiển xe khách biển số 20F-001.xx chạy trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Tuy nhiên tài xế đã có hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe.

Theo hình ảnh clip ghi lại, nam tài xế cầm điện thoại để nghe, gọi, dùng cẳng tay trái để ghì vô lăng, điều khiển xe.

Sau khi xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản đối với lái xe vi phạm.

C08 khuyến cáo các tài xế cần tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.