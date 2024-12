Tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện làm 3 người bị thương

Ngày 22/12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Cam Ranh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, hơn 6h cùng ngày, ô tô mang biển số 47C-230.xx do Phan Như V. (36 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển trên quốc lộ 1 hướng nam - bắc, tông vào đuôi ô tô 79C-024.xx do một cô gái 26 tuổi cầm lái theo hướng cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trần Minh).

Khi bị húc mạnh vào đuôi xe, ô tô 79C-024.xx lao về phía trước lấn sang phần đường ngược chiều va chạm với xe tải do Nguyễn Hoàng A. (41 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) điều khiển.

Sau khi húc đuôi ô tô 79C-024.xx, xe do Phan Như V. lái tiếp tục lao vào lề đường, tông vào 2 người phụ nữ đi xe máy và một nhà kho của người dân sống cạnh quốc lộ làm công trình bị sập, một ô tô đậu bên trong cũng bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ giải phóng hiện trường để giao thông trên quốc lộ 1 được thông suốt (Ảnh: Trần Minh).

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải Nguyễn Hoàng A. và 2 người đi xe máy bị thương. Các phương tiện có va chạm trong vụ việc đều hư hỏng nặng.