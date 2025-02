Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí sau 2 tháng thực hiện Nghị định 168

Ngày 28/2, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, sau 2 tháng thực hiện Nghị định 168/2024 (từ 1/1 đến 28/2), lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 504.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. So với cùng kỳ năm 2024, việc xử phạt đã giảm hơn 192.000 trường hợp (giảm 27,6%).

Theo đó, cảnh sát đã tước quyền sử dụng gần 39.000 giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn; trừ điểm gần 49.000 giấy phép lái xe; tạm giữ hơn 146.000 phương tiện.

Đội 1 (Cục CSGT) kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: Trần Thanh).

Trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn gần 106.000 trường hợp; vi phạm tốc độ hơn 120.000 trường hợp; người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy 800 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông gần 7.000 trường hợp...

Theo Cục CSGT, về tình hình tai nạn giao thông đã có chuyển biến rõ rệt sau 2 tháng thực hiện Nghị định 168/2024, tai nạn giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước và thời gian trước liền kề.

Sau 2 tháng Nghị định 168/2024 có hiệu lực, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân đã được nâng cao (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, từ 1/1 đến 28/2, toàn quốc xảy ra gần 2.900 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1.582 người, bị thương 2.003 người; so với cùng kỳ năm 2024 giảm 1.443 vụ (giảm 33,26%), giảm 244 người chết (giảm 13,36%), giảm 1.457 người bị thương (giảm 42,10%).

"Từ số liệu phân tích trên có thể thấy, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân đã được nâng lên rõ rệt, hình ảnh người dân đứng chờ đèn đỏ ngay ngắn trên các tuyến đường đã dần trở lên quen thuộc", đại diện Cục CSGT thông tin.

Cũng theo Cục CSGT, thời gian tới lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; việc xử lý vi phạm theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", từ đó tạo lập và hình thành văn hóa tham gia giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.