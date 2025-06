Đi theo Google Maps, ô tô Santa Fe chở 5 người bị lũ cuốn trôi

Sáng 23/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 22h ngày 22/6, trên địa bàn xã xảy ra sự việc một tài xế lái ô tô Hyundai Santa Fe chở cả gia đình 5 người đi theo Google Maps, không may gặp đường ngập và bị lũ cuốn trôi.

Chiếc ô tô Hyundai Santa Fe bị nước lũ cuốn trôi trong đêm (Ảnh: Hóng biến Hà Giang).

Cụ thể, khoảng 22h ngày 22/6, một nam tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Hyundai Santa Fe di chuyển trên quốc lộ 2, khi tới km32, địa phận xã Thái Sơn thì có một số điểm trên quốc lộ bị ngập. Sau đó người dân địa phương đã hướng dẫn cho tài xế đi qua đường tránh tại thôn 2, xã Thái Sơn, nhằm qua điểm ngập.

"Tuy nhiên thay vì đi qua đường tránh tại thôn 2, nam tài xế lại đi theo Google Maps và đi vào đoạn đường tránh ở thôn 1 xã Thái Sơn, khiến chiếc ô tô chở theo 5 người gồm 2 cháu nhỏ và 3 người lớn bị nước lũ cuốn trôi vài trăm mét", lãnh đạo UBND xã Thái Sơn nói.

Cũng theo vị này, rất may khi đó có một cháu nhỏ đi mua đồ ăn đêm về qua, nghe thấy tiếng kêu cứu trong ô tô nên cháu bé đã đi gọi người dân tới giúp đỡ kịp thời.

"Rất may khi đó chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi nhưng mắc kẹt tại bờ tre, cả 5 người đều được người dân ra cứu giúp và thoát nạn an toàn. Chiếc ô tô tới sáng nay sẽ được cẩu kéo. Đêm qua trời mưa rất to làm nhiều tuyến đường bị ngập", lãnh đạo UBND xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang nói thêm.