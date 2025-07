Sóng biển Đồ Sơn cao 8m, xe cảnh sát hú còi nhắc dân "về nơi an toàn"

10h ngày 22/7, tâm bão số 3 (bão Wipha) đã đi vào đất liền ven biển Hưng Yên - Ninh Bình với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Trước đó, tâm bão được nhận định là Hải Phòng nhưng hướng đi của bão đã thay đổi.

Ở khu vực Đồ Sơn (Hải Phòng), cùng với thủy triều dâng, sóng biển tại đây ngày một cao. Nhiều thời điểm sóng đánh vào mặt kè nước bắn cao 7-8m.

Để đảm bảo an toàn, Công an phường Đồ Sơn thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở người dân tuyệt đối không được ra khu vực ven biển.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an phường Đồ Sơn, cho biết để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, từ ngày 21/7, Công an phường phối hợp cùng các đơn vị chức năng tuyên truyền, yêu cầu người dân tuyệt đối không được di chuyển tại các tuyến đường ven biển.

Từ chiều tối 21/7, lực lượng liên ngành tổ chức lập chốt chặn, ứng trực tại các khu vực trọng yếu và thường xuyên đi tuần tra, yêu cầu người dân không được lưu thông tại một số tuyến đường ven biển.

Sóng biển đánh vào mặt kè cao 4-5m tại khu 1 Đồ Sơn. Đây là một trong những khu vực có sóng biển cao nhất tại vùng biển này. Một số người dân sinh sống trong khu vực đã mạo hiểm xuống sát bờ kè chụp ảnh nhưng nhanh chóng được công an phát hiện, nhắc nhở về nơi an toàn.

Xe cảnh sát liên tục hú còi khi đi tuần tra để nhắc nhở người dân không đến những khu vực nguy hiểm, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Thông tin từ đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng), từ đêm qua (21/7), khu vực đã bắt đầu xuất hiện gió giật mạnh. Đến rạng sáng 22/7, đặc khu này có gió cấp 9 giật cấp 12, có mưa nhỏ, mưa vừa. Nhiều cây xanh gãy cành, bật gốc, hoa màu dập nát do gió bão.

Mặc dù gió to, sóng cao nhưng một số người dân vẫn ra khu vực ven biển để chụp ảnh sóng biển.

Sóng biển đánh vào mặt kè khiến nước bắn cao 7-8m. Chính quyền địa phương nhận định thời điểm gió to kèm sóng lớn là thời điểm rất nguy hiểm, nếu người dân cố lại gần chụp ảnh có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Nhiều người đi đường di chuyển qua đây để về nhà cũng được nhắc nhở di chuyển tránh xa khu vực sát kè biển.

Đại tá Trịnh Khắc Cường (thứ 2 từ phải qua trái), Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, kiểm tra công tác phòng, chống bão Wipha tại Đồ Sơn, sáng 22/7.

Lực lượng chức năng tại phường Đồ Sơn, Hải Phòng hỗ trợ người dân đi đường bị ảnh hưởng bởi gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 11h, tâm bão Wipha đang đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình với cường độ mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h. Dự báo đến 11h ngày 23/7, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Trưa 22/7, tuyến đường ven biển bắt đầu ngập sâu. Lực lượng chức năng được cử ứng trực tại cửa ngõ Khu Du lịch Đồ Sơn để cảnh báo người dân, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua địa bàn.