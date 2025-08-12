Sơ tán trẻ em, người già ra khỏi vùng bị nước lũ cô lập ở Đà Lạt

Chiều 12/8, lực lượng chức năng phường Lâm Viên - Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Lâm Đồng) tổ chức sơ tán người dân ở vùng bị ngập nước đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng tổ chức sơ tán người dân vùng bị ngập đến nơi an toàn (Ảnh: Ngọc Dũng).

Chiều cùng ngày, trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt xuất hiện mưa nặng hạt trong khoảng 1 giờ. Nước đổ về khu vực ven suối ở hẻm 28 đường Lữ Gia khiến nơi này bị ngập khoảng 1m.

Nước dâng cao, tràn vào nhà dân khiến hàng chục người bị cô lập, trong đó có nhiều người già, trẻ em.

Người dân đưa trẻ em di chuyển ra khỏi vùng ngập lụt (Ảnh: Ngọc Dũng).

Lực lượng chức năng đã huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, đưa người già và trẻ em ở vùng bị nước cô lập đến nơi an toàn. Theo lãnh đạo phường Lâm Viên - Đà Lạt, khu vực xảy ra ngập có khoảng 40 hộ dân sinh sống.

Cơn mưa nặng hạt vào cuối giờ chiều khiến nhiều tuyến đường ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng bị ngập sâu từ 0,5-0,8m.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận vụ sạt lở taluy tại một quán cà phê trên đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, làm 2 người tử vong.