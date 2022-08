Sơ tán khẩn cấp hàng chục người dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét

Ngày 12/8, tin từ Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, những ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã sơ tán tạm thời 9 hộ dân với 45 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng giúp người dân sơ tán ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét (Ảnh: CTV).

Cụ thể, tại bản Ún, xã Mường Lý sơ tán một hộ với 6 nhân khẩu; tại bản Suối Lóng, xã Tam Chung sơ tán 5 hộ, 27 nhân khẩu; tại bản Lìn, xã Trung Lý sơ tán 3 hộ với 12 nhân khẩu. Đây là những hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét, sạt lở.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương huyện Mường Lát đã sơ tán 9 hộ dân với 45 nhân khẩu đến nơi an toàn (Ảnh: CTV).

Tính đến sáng 12/8, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn mưa, tuy nhiên lượng mưa nhỏ.

Trước đó, để chủ động bảo đảm an toàn về người và tài sản cho vùng hạ du, từ 14h30 ngày 11/8, thủy điện Trung Sơn (trên sông Mã, thuộc xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa) đã tiến hành xả lũ trong 24h với lưu lượng từ 800 - 1.500 m3/s.

Các cháu học sinh được sơ tán đến các nhà văn hóa, trường học để tránh trú (Ảnh: CTV).

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn cũng đã thông báo về việc xả lũ, đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương vùng hạ du và người dân chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, tài sản và công trình trong thời gian xả lũ.