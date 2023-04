Sở GTVT TPHCM kiến nghị xử lý nghiêm xe máy đi ngược chiều

Qua công tác quản lý hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP, Sở GTVT nhận thấy có tình trạng người dân lưu thông không đúng quy định trên nhiều tuyến đường, khu vực.

Sở GTVT nêu rõ, xe máy lưu thông ngược chiều trên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ đường Phan Liêm đến đường Mạc Đĩnh Chi (quận 1) vào giờ cao điểm sáng. Có những trường hợp lưu thông ngược chiều thành đoàn (từ 5-7 xe máy).

Xe máy lưu thông ngược chiều từ đường Huỳnh Khương Ninh qua đường Nguyễn Văn Giai (quận 1) và ngược lại, đặc biệt trong giờ cao điểm chiều; lưu thông ngược chiều trên đường Bùi Hữu Nghĩa, đoạn từ Bạch Đằng đến Vũ Tùng (TP Thủ Đức).

Tình trạng xe máy lưu thông trên phần đường dành cho ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ, Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức), Trường Chinh (quận Tân Bình) cũng diễn ra thường xuyên.

Xe máy đi sai làn đường quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT trên đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua quận 5, TPHCM (Ảnh: Phương Nhi).

Đồng thời, Sở GTVT cũng ghi nhận tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định trên các tuyến đường khu vực trung tâm TP như đường Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn (quận 1), đường song hành phải và song hành trái Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức).

Ngoài ra, có xe máy cố tình lưu thông vượt đèn đỏ trên đường Bạch Đằng, tại giao lộ Bạch Đằng - Phan Bội Châu (quận Bình Thạnh); các loại xe tải nặng, container lưu thông vào đường cấm, giờ cấm trên đường Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức).

Theo Sở GTVT, việc lưu thông không đúng quy định như các trường hợp nêu trên tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, Sở GTVT đề nghị Công an TP chỉ đạo lực lượng liên quan xây dựng các chuyên đề xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và từng bước nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trên.