Sở GTVT TPHCM bác đề xuất độc quyền thí điểm xe buýt 2 tầng

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản gửi hai doanh nghiệp đang vận hành xe buýt 2 tầng thoáng nóc về thực hiện ý kiến của Bộ GTVT liên quan đến việc thí điểm loại hình này trên địa bàn.

Sở GTVT cũng phản hồi đề xuất của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop On - Hop Off Việt Nam về việc không cấp phép thêm doanh nghiệp khác cùng tham gia trong thời gian công ty này thí điểm khai thác xe buýt hai tầng, thoáng nóc.

Xe buýt 2 tầng thoáng nóc lưu thông trên đường ở TPHCM (Ảnh: Thư Trần).

Theo đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã có giấy phép kinh doanh vận tải muốn tham gia thí điểm cần gửi Sở GTVT nơi thí điểm để thẩm tra. Trường hợp đảm bảo đủ các yêu cầu và phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đơn vị sẽ đề xuất UBND xem xét, quyết định cho phép triển khai.

Quyết định của Bộ GTVT cũng lưu ý đối với việc quyết định đơn vị tham gia thí điểm, tuyến đường hoạt động, điểm dừng, đỗ đón trả khách trên địa bàn TPHCM phải đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng và tránh độc quyền.

Việc thí điểm chỉ giới hạn tại một số tỉnh, thành phố và không có nội dung giới hạn cho đơn vị vận tải tham gia thí điểm có phương án đề xuất đáp ứng yêu cầu.

Các doanh nghiệp tham gia thí điểm phải đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và không để ùn tắc giao thông.

Theo Sở GTVT TPHCM, thời gian qua, việc xem xét các đề xuất tham gia thí điểm cho Công ty TNHH Ảnh Việt Hop On - Hop Off Việt Nam và Công ty Cổ phần du lịch Việt Nam - Hà Nội đã được thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn.

Do đó, ý kiến về giới hạn doanh nghiệp tham gia thí điểm theo đề xuất của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop On - Hop Off Việt Nam là không phù hợp với việc bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và tránh độc quyền tại quyết định của Bộ GTVT.

Về mốc thời gian thực hiện thí điểm, Bộ GTVT có quyết định về điều chỉnh thời gian thí điểm cho đến khi Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực thi hành hoặc cho đến hết ngày 31/12/2025.

Do đó, Sở GTVT TPHCM đề nghị hai doanh nghiệp thực hiện thí điểm trên đến hết ngày 31/12, di dời hạ tầng đón, trả khách để hoàn trả nguyên trạng vỉa hè trước khi kết thúc thí điểm.