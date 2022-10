Sở Công Thương TPHCM: Việc thiếu xăng chỉ xảy ra ở một số cửa hàng tư nhân

Chiều 20/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về những vấn đề được người dân, dư luận quan tâm. Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng nhận nhiều câu hỏi về việc người dân tiếp tục gặp khó khăn khi mùa xăng.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, khẳng định, tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn đã không còn khó khăn như thời gian trước. Tuy nhiên, thị trường xăng dầu vẫn còn những bất cập nhất định do chịu tác động từ giá của thế giới, nguồn cung từ các nước, hoạt động của các nhà máy lọc dầu trong nước.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM (Ảnh: H.Q.).

"Một số cơ quan báo chí phản ánh về việc có cửa hàng, cây xăng ngừng bán do hết xăng. Việc thiếu này chỉ diễn ra ở phạm vi cục bộ một số cửa hàng tư nhân do họ phụ thuộc vào doanh nghiệp phân phối, đơn vị vận tải. Các doanh nghiệp lớn, có hệ thống phân phối thì tình hình tương đối ổn định do họ có kho chứa, hệ thống vận chuyển", lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định.

Để khắc phục những khó khăn của thị trường xăng, dầu, ông Lê Huỳnh Minh Tú thông tin, Sở Công Thương đã đề xuất và được UBND TPHCM chấp thuận phương án để xe vận chuyển xăng, dầu di chuyển trong giờ cao điểm. Vị lãnh đạo sở tái khẳng định dù vẫn còn một số khó khăn, nhưng nguồn cung ứng xăng, dầu đã ổn định hơn do sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, một số cây xăng tại TPHCM tiếp tục tái diễn cảnh ngừng bán vì thiếu xăng. Trong đó, nhiều cây xăng đã kéo rào, treo biển hết xăng chỉ còn dầu, hoặc vẫn mở cửa nhưng nhân viên cây xăng ra hiệu không bán.

Ngày mai (21/10), liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu. Tại kỳ điều chỉnh gần nhất ngày 11/10, giá xăng E5 RON 92 tăng 560 đồng/lít, lên 21.290 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 560 đồng/lít, lên 22.000 đồng/lít.