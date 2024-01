Sở An toàn thực phẩm TPHCM xuyên đêm thực hiện hoạt động đầu tiên

20h ngày 25/1, Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã đến Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền (huyện Bình Chánh) để làm việc, kiểm tra vấn đề cung ứng hàng hóa và đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ người dân địa phương, khi dịp Tết Nguyên đán đã cận kề.

Đây cũng là hoạt động đầu tiên của Sở ATTP TPHCM, sau khi có quyết định thành lập vào cuối năm 2023.

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền cho biết, để chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Giáp Thìn 2024, đơn vị đã chủ động liên hệ và làm việc với các chủ vựa lớn, thương lái tại chợ, nắm bắt tình hình từng mặt hàng chủ lực trong dịp Tết, như sản lượng, giá cả, dự báo cung - cầu.

Từ đó, Công ty thông tin điều tiết lượng hàng nhập chợ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo không tăng giá đột biến hoặc dư thừa nguồn cung, hay kịp thời báo cáo cho các cơ quan chức năng khi thị trường có biến động bất thường.

Để đảm bảo ATTP dịp Tết, Công ty phối hợp với Đội Quản lý ATTP số 10 (thuộc Sở ATTP TPHCM) tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thông qua các hoạt động như tuyên truyền bằng hình thức phát loa, treo băng rôn; tổ chức các tổ kiểm tra ngoại quan, cảm quan hàng hóa nhập chợ.

Bên cạnh các kết quả đạt được, phía Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền chia sẻ, sản lượng hàng hóa và mãi lực kinh doanh hiện nay chưa tăng so với quy mô của chợ Bình Điền.

Ngoài những nguyên nhân chính từ tình hình kinh tế - xã hội trong giai đoạn hậu Covid-19 chưa thực sự hồi phục, còn do ảnh hưởng tiêu cực từ việc mua bán tự phát trái phép hàng hóa nông sản thực phẩm trên các khu vực xung quanh chợ.

Do đó, Công ty chợ Bình Điền đề xuất lãnh đạo các cấp xem xét, chỉ đạo thực hiện giải tỏa dứt điểm chợ tự phát trước cổng chợ, giúp nơi này hoạt động công bằng, ổn định và phát triển.

Chị Lê Thị Ngọc Hiền, tiểu thương tại chợ Bình Điền chia sẻ: ''Hàng nhà mình nhập mới mỗi ngày, nếu khách không biết mua ở ngoài thì không tránh khỏi việc hàng không đạt chất lượng. Mỗi ngày trung bình cửa hàng nhà tôi bán khoảng 1 tấn rau củ quả các loại, chủ yếu là bán sỉ''.

Tương tự các ý kiến ở chợ Bình Điền, rạng sáng 26/1 khi Đoàn công tác đến kiểm tra tại huyện Hóc Môn, ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn cũng cho biết, ở bên ngoài chợ có rất nhiều điểm kinh doanh thịt heo, rau củ quả tự phát.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TPHCM chia sẻ, Sở có tổng cộng 10 đội. Riêng hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn đã có 2 đội quản lý riêng. Các đội này phụ trách lấy mẫu kiểm nghiệm, kiểm tra thường xuyên việc đảm bảo ATTP để xử lý nếu có sai phạm.

Ngoài các động thái kiểm tra, giám sát từ cơ quan chức năng, bà Phong Lan cho rằng, người dân cũng phải lựa chọn thực phẩm có trách nhiệm, nhận thức được việc mua thực phẩm có nguồn gốc, biết cách bảo quản, chế biến an toàn…

Về vấn đề buôn bán tự phát xung quanh chợ, ông Dũng cho biết TPHCM đã nhìn thấy và đã thành lập tổ công tác đặc biệt, với thành phần tham gia có lãnh đạo các ban ngành liên quan, bao gồm cả công an.

Ông Dũng đề nghị các ngành chức năng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, tăng cường thanh kiểm tra, phối hợp hiệu quả. Song song với việc xử lý trực tiếp còn đánh vào ý thức tiêu dùng của người dân, trong việc sử dụng thực phẩm có nguồn gốc.

"Hôm nay là 15 tháng Chạp rồi. 3 đơn vị quản lý về Công thương, ATTP và Tài chính chỉ còn vài hôm để họp lại, thống nhất việc truyền thông đầy đủ đến cả TP về giá cả, kinh doanh, đảm bảo ATTP… để phục vụ người dân vui xuân đón Tết", ông Dũng nói.