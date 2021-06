Siêu thị Big C Đồng Nai được dỡ bỏ phong tỏa trước thời hạn 14 ngày

Dân trí UBND tỉnh Đồng Nai quyết định kết thúc cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 với siêu thị Big C Đồng Nai từ 12h trưa nay, 24/6.

Ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã ký thông báo cho kết thúc trước thời hạn cách ly y tế với toàn bộ siêu thị Big C Đồng Nai (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa). Việc kết thúc cách ly được tỉnh ấn định lúc 12h ngày 24/6.

Siêu thị Big C Đồng Nai sẽ được dỡ phong tỏa trước hạn từ 12h trưa nay (24/6).

Tỉnh Đồng Nai giao cho UBND TP Biên Hòa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tiêu độc khử trùng toàn bộ siêu thị; yêu cầu lãnh đạo siêu thị Big C Đồng Nai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Giao cho Sở Công thương phối hợp với Sở Y tế, UBND TP Biên Hòa thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại siêu thị Big C Đồng Nai. Nơi đây chỉ được phép hoạt động trở lại khi kết quả đánh giá ít nguy cơ lây nhiễm.

Trước đó, công tác xét nghiệm tầm soát cho đối tượng cách ly tại nhà gồm nhân viên Big C Đồng Nai và một phần khách hàng đến siêu thị (800 mẫu) đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngành y tế đã triển khai công tác khử trùng 3 lần tại siêu thị Big C Đồng Nai. Tất cả hàng hóa hiện tại trong siêu thị của Big C Đồng Nai được đánh giá an toàn với Covid-19, các mặt hàng tươi còn hạn sử dụng có thể phân phối sử dụng bình thường trở lại.

Trước đó, sáng 17/6, UBND TP Biên Hòa có văn bản hỏa tốc về việc cách ly siêu thị Big C Đồng Nai do có bệnh nhân Covid-19 từng đến hôm 12/6. Người này có mã số BN11669, ngụ tại TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Thời gian phong tỏa từ 5h ngày 17/6 và dự kiến kéo dài trong 21 ngày.

Khoa Nam