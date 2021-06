Hỏa tốc phong tỏa Big C Đồng Nai vì ca mắc Covid-19 từng đến mua sắm

Dân trí Bệnh nhân mắc Covid-19 ngụ tại TP Dĩ An (Bình Dương) cùng vợ con từng đến siêu thị Big C Đồng Nai hôm 14/6. Một ngày sau, anh này phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Sáng 17/6, UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) có văn bản hỏa tốc về việc cách ly siêu thị Big C Đồng Nai (ngã tư Vũng Tàu, khu phố 1, phường Long Bình Tân) do có bệnh nhân Covid-19 từng đến hôm 12/6. Người này có mã số BN11669, ngụ tại TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Thời gian phong tỏa từ 5h sáng nay 17/6, kéo dài trong 21 ngày. TP Biên Hòa đã lập 5 chốt cách ly tại khu vực cổng ra vào siêu thị, hoạt động 24/24h.

Siêu thị Big C Đồng Nai đã được phong tỏa từ 5h sáng nay.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân BN11669 ngụ tại TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương), làm việc tại tầng 8 tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

Hàng ngày, vợ của bệnh nhân đi chợ An Bình (khu phố 10, phường An Bình, TP Biên Hòa).

Ngày 12/6, bệnh nhân vào siêu thị Big C Đồng Nai, còn vợ đi chợ Long Bình Tân (TP Biên Hòa), trong khoảng từ 16-17h cùng ngày.

Ngày hôm sau, bệnh nhân cùng 4 người trong gia đình đến siêu thị Big C Đồng Nai. Họ có ghé vào quầy gà rán (Jolibee), mua cá tôm đông lạnh rồi về nhà ở TP Dĩ An.

Sáng 14/6, bệnh nhân đến ăn sáng tại quán phở Hương Lan, ghé tạp hóa kế bên tại khu phố 10, phường An Bình, TP Biên Hòa. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân có dấu hiệu ho, sốt.

Tất cả các cổng ra vào của siêu thị Big C Đồng Nai đã được lực lượng chức năng kéo dây phong tỏa.

Sáng 15/6, anh này đến khai báo y tế tại Trạm y tế phường Bình Thắng (TP Dĩ An, Bình Dương), được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

TP Biên Hòa đã xác định 3 ca F1 có nguy cơ cao, khoảng 500 F1 tiếp xúc xa là nhân viên làm việc tại Big C Đồng Nai.

Ngành y tế đã thông báo và đề nghị toàn thể nhân viên, cá nhân kinh doanh có mặt tại siêu thị trong khoảng thời gian từ chiều 12/6 đến hết 16/6 ở nhà, khai báo y tế để được hỗ trợ.

Lực lượng chức năng được điều động trực chốt xung quanh các cổng ra vào siêu thị.

Ngành y tế đang tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc F1, F2 và lập danh sách các trường hợp F3 trên địa bàn. Cơ quan chức năng cũng đề xuất lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng toàn bộ nhân viên siêu thị, những người đến đây trong các ngày ca bệnh lui tới.

UBND TP Biên Hòa đang trình Sở Y tế tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai xem xét đóng cửa chợ Long Bình Tân và chợ An Bình trong trường hợp vợ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Khoa Nam