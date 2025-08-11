Shipper chạy xe máy hơn 40km trong đêm trả lại 5 triệu đồng cho bà lão

Ngày 11/8, ông Trần Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng, xác nhận với phóng viên Dân trí vụ việc nam thanh niên shipper nhặt được tiền của cụ bà trên địa bàn, đã mang đến trả lại cho chủ nhân.

Anh B. chạy xe máy trong đêm vào xã Nam Phước, trả lại 5 triệu đồng đến người đánh rơi (Ảnh chụp màn hình mạng xã hội).

Trước đó ngày 10/8, mạng xã hội đăng tải nội dung một bà cụ tuổi đã cao, nhà nghèo, đi khám chữa bệnh vô tình đánh rơi khoảng 5 triệu đồng tại khu vực trước quán cà phê, đường Hùng Vương ở trung tâm xã Nam Phước.

Khi cụ bà đang quay lại tìm kiếm, có một thanh niên chạy xe máy nhìn thấy và quay xe lại nhặt rồi chạy đi luôn.

Nội dung đăng tải trên mạng xã hội nhận sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều bình luận lên án nam thanh niên khi nhặt được tiền không trả lại người đánh rơi. Nhưng cũng có người cho rằng có thể nam thanh niên nhặt được tiền nhưng không biết của ai nên chưa trả.

Chủ tịch UBND xã Nam Phước cho biết sau khi đọc được thông tin trên mạng xã hội, tối 10/8, anh B. (quê tỉnh Quảng Trị, làm shipper) đã chạy xe máy hơn 40km từ trung tâm thành phố Đà Nẵng vào xã Nam Phước (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ) trao lại toàn bộ số tiền đến người đánh rơi.

Anh B. đã trả đủ số tiền 5 triệu đồng, gồm các tờ tiền mệnh giá 500.000, 200.000, 100.000, 20.000 và 10.000 đồng vẫn còn được buộc bằng sợi dây thun như cũ.

Theo Chủ tịch UBND xã Nam Phước, sau khi nhặt được số tiền nói trên do cụ bà đánh rơi trên đường Hùng Vương, anh B. không biết ai là người đánh rơi nên chưa thể trả ngay và tiếp tục đi giao hàng.

Sau khi xong việc, anh B. đã ra trung tâm thành phố Đà Nẵng, sau đó có tìm cách trả lại số tiền nhặt được, nhưng do bận công việc mấy ngày liền nên anh đã quên.

Sau khi thấy bài viết trên mạng xã hội, anh B. liên lạc được chủ nhân và ngay lập tức chạy xe máy hơn 40km vào xã Duy Xuyên trong đêm để trả lại.