Sẽ rà soát vi phạm của bác sĩ "điều" công an ở Cao Bằng

Ngày 10/5, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, bằng hình thức cách chức phó trưởng công an phường và cho ra khỏi ngành.

Công an thành phố Cao Bằng cũng đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn và bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh về hành vi Cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác và hành vi xúi giục, kích động người khác gây tổn hại sức khỏe người khác theo điều 7, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong vụ việc này, dư luận vô cùng bất bình với vị bác sĩ xuất hiện trong đoạn clip, người "điều" được cả công an trong đêm khuya đi bắt người. Vị bác sĩ tên Mạnh này là ai mà lại có quyền lực lớn đến vậy? Mức xử phạt mà cơ quan chức năng áp dụng đối với vị này đã đủ sức răn đe?

Ngày 11/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch tỉnh Cao Bằng cho biết - sau khi Công an tỉnh Cao Bằng quyết định thi hành kỷ luật đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, đến nay, đơn vị đang tiếp tục kiến nghị với công an tỉnh và các đơn vị chức năng... rà soát lại vi phạm của bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh để tiếp tục có hình thức xử lý.

Hình ảnh bác sĩ Mạnh (áo xanh) cùng công an đến tiệm tóc của anh K.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng, nơi bác sĩ Mạnh làm việc là Phòng khám Đa khoa hữu nghị 103 Cao Bằng - đây là một phòng khám tư nhân do một đơn vị ở Hà Nội thuê địa điểm. Đội ngũ y bác sĩ tại đây ký kết hợp đồng riêng với phòng khám chứ không liên quan tới hệ thống y tế của địa phương.

"Vị bác sĩ nói trên không thuộc phạm vi quản lý trong hệ thống cán bộ công chức của địa phương, nhưng tôi vẫn sẽ cho rà soát lại. Vừa qua, cơ quan công an cũng đã cho xử lý hành chính với vị bác sĩ này, còn về mức độ liên đới của vị bác sĩ này như thế nào, tôi cũng sẽ kiến nghị trao đổi thêm với cơ quan công an", vị lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng - cho biết, đơn vị hiện không có quyết định kỷ luật hay đề xuất gì đối với bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh do vụ việc không nằm trong phạm vi Sở Y tế quản lý, ông Mạnh chỉ ký kết hợp đồng lao động với một phòng khám tư nhân chứ không phải trực thuộc bệnh viện hay đơn vị y tế nào do sở quản lý.

Phóng viên đã liên hệ với Phòng khám Đa khoa Hữu nghị 103 Cao Bằng. Một người xưng là cán bộ của phòng khám cho biết ban lãnh đạo của cơ sở y tế này đang trong quá trình xử lý và từ chối cung cấp thông tin.

Phó công an phường lao vào tiệm tóc đánh phụ nữ

Luật sư Nguyễn Thị Xuyến, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, việc xử phạt hành chính đối với bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh về hành vi Xúi giục, kích động người khác gây tổn hại sức khỏe người khác là đúng người, đúng tội. Về quan điểm cho rằng cần tước giấy phép hành nghề thì không có căn cứ, quy định nào cho phép làm điều đó, bởi bác sĩ Mạnh không có hành vi vi phạm trong hành nghề khám chữa bệnh. Sự việc xảy ra về mặt nào đó chỉ gây mất danh dự và uy tín của vị này.