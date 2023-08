Sau sự cố khẩn cấp về môi trường, Bến Tre đầu tư nhà máy đốt rác nghìn tỷ

Ngày 3/8, thông tin từ UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh này đã kêu gọi được Công ty cổ phần Tập đoàn AMACCAO đầu tư xây dựng tại đây nhà máy xử lý rác sử dụng công nghệ đốt điện, trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2026 với công suất 650 tấn/ngày.

Tuy nhiên trước khi Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre đi vào hoạt động, bãi rác An Hiệp sẽ tiếp tục nhận rác của tỉnh trong khoảng 3 năm tới. Sau đó việc đưa rác của huyện Ba Tri về đây vẫn sẽ được thực hiện theo quy hoạch.

UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tại bãi rác An Hiệp, các vị trí tường bị hỏng đã được trám xong, không còn tình trạng nước rỉ thoát ra ngoài. Lưới chắn rác bay cũng đã được lắp ở những đoạn tường cần thiết, đồng thời phủ bạt được 0,9/1,4ha diện tích ô chứa rác cần phủ bạt.

Công tác khắc phục sự cố dự toán tốn 1,6 tỷ đồng, sẽ hoàn thành trước ngày 17/8. Cơ quan chức năng sẽ xem xét đầu tư hệ thống xử lý nước thải rỉ rác công suất 30m3/ngày đêm, kinh phí khoảng hơn 3,5 tỷ đồng; lò đốt rác thải công suất 48 tấn/ngày, kinh phí khoảng 9 tỷ đồng.

Trước đó, chiều 15/7, hàng chục người đã tập trung chặn đường, không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp, yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm.

Sau gần 20 ngày kể từ khi hàng chục người dân gần bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp, Ba Tri) tập trung chặn xe chở rác vào bãi vì ô nhiễm, rác đã tràn ngập nhiều đoạn đường ở Bến Tre.

Rác thải không được thu gom gây ô nhiễm nghiêm trọng nhiều khu vực (Ảnh: Nguyễn Cường).

Để tạo điều kiện khắc phục tình hình, ngày 23/7, UBND tỉnh Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp sự cố môi trường nghiêm trọng bãi rác An Hiệp. Với hành động này, chính quyền địa phương đủ căn cứ pháp lý để chỉ định thầu các hạng mục khắc phục sự cố.

Bãi rác An Hiệp, nơi xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bãi rác An Hiệp đã hoạt động 13 năm, trước đây chỉ phục vụ chôn lấp rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Ba Tri. Tuy nhiên do Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre (xã Hữu Định, Châu Thành) bị UBND tỉnh này buộc tạm đóng cửa vì gây ô nhiễm, kể từ tháng 10/2022, rác thải sinh hoạt ở huyện Châu Thành và TP Bến Tre đều dồn về bãi rác An Hiệp, khối lượng trên 200 tấn mỗi ngày.

Cùng lúc, các hạng mục xây tường rào, phủ bạt các ô đã chôn lấp, gia cố chống thấm, gom nước rỉ rác, ao chứa nước rỉ rác,... chậm thực hiện, từ đầu năm 2023 bãi rác An Hiệp bắt đầu xuất hiện tình trạng nước rỉ rác lẫn với nước mưa chảy tràn xung quanh, mùi hôi đã phát tán ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 132 hộ dân nằm trong phạm vi bán kính 1.000m. Việc chậm khắc phục ô nhiễm khiến nhiều người dân xúc.

Gần 20 ngày qua, người dân đã căng băng rôn, tập trung chặn xe đưa rác vào bãi rác An Hiệp (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trước thực trạng Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre hoạt động không hiệu quả, góp phần gây nên sự cố môi trường, UBND tỉnh Bến Tre đã kêu gọi đầu tư để tái cơ cấu đơn vị này.

Nhiều hạng mục thực hiện chậm, bãi rác An Hiệp đã phát tán mùi, nước thải, rác ra môi trường (Ảnh: Nguyễn Cường).