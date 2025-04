Sắp xếp bộ máy công an 2 cấp, xây dựng "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh"

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với những thuận lợi, thách thức đan xen và đặt ra yêu cầu mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đảm bảo an ninh quốc gia, công an các địa phương đang thực sự là những tấm khiên tạo nên lá chắn thép, đảm bảo vững chắc an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để cùng đất nước vươn mình.

Nghệ An là địa phương nằm ở vị trí chiến lược khi có các tuyến giao thông huyết mạch đi qua, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp nước bạn Lào, phía bắc giáp tỉnh Thanh Hóa, phía nam giáp tỉnh Hà Tĩnh. Những năm qua, địa phương này đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự được giữ vững.

Với vai trò, nhiệm vụ của mình, Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu kịp thời, chất lượng các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó nhiều vấn đề có tính căn cơ, toàn diện, lâu dài, chưa có tiền lệ; chủ động sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đạt hiệu quả cao.

Nhờ bám sát thực tiễn, nắm chắc địa bàn, phân tích đúng tình hình, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, Công an tỉnh Nghệ An đã chọn điểm, chọn mũi, chọn việc để xây dựng nhiều mô hình tập trung chỉ đạo có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trên các lĩnh vực công tác.

Với phương châm "an ninh chủ động, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; kiên trì về mục tiêu, linh hoạt về biện pháp", Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để đột xuất, bất ngờ, hình thành "điểm nóng", phức tạp.

Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn Nghệ An không xảy ra các vụ việc phức tạp lớn, liên quan đến an ninh quốc gia. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác cải cách hành chính, an sinh xã hội của ngành công an cũng đạt được nhiều kết quả vượt bậc, được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao. Trong 9 năm liên tục, Công an tỉnh Nghệ An nằm trong tốp đầu về chỉ số cải cách hành chính trong lực lượng công an.

Đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành đề án "Xã biên giới sạch về ma túy", mở rộng đề án "xã sạch ma túy" trên toàn tỉnh, được Bộ Công an thông báo nhân rộng toàn quốc. Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng công an đã hoàn thành xây dựng 3.553 căn nhà tặng người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại các huyện biên giới của tỉnh, góp phần ổn định an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp cùng sự xuất hiện của các loại tội phạm phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh thông tin và tội phạm sử dụng công nghệ cao... đang trở thành mối nguy cơ cao đối với công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ bình yên cuộc sống, tạo sự ổn định để địa phương phát triển.

Nhận diện rõ nguy cơ, Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tập trung nắm chắc tình hình, chủ động nhận diện, phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp tấn công, trấn áp quyết liệt, không để tội phạm hoạt động lộng hành, diễn biến phức tạp, "không đi sau tội phạm".

"Cùng với tấn công, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An đẩy mạnh thực hiện chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, xây dựng và duy trì các phường, xã điển hình về an ninh trật tự để ngăn chặn từ sớm, từ xa, "bóp chết" các loại tội phạm ngay khi mới manh nha. Bên cạnh đó, công an tỉnh đặc biệt coi trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, tiến tới thực hiện mục tiêu xây dựng các xã bình yên, an toàn giao thông và không ma túy", Đại tá Trần Ngọc Tuấn nói.

Công tác chuyển hóa địa bàn đã được UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã đưa 139 địa bàn cấp xã vào diện thực hiện chuyển hóa, trong đó có 15 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội và ma túy; 13 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; 111 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội. Đến hết năm 2024, UBND tỉnh Nghệ An đã công nhận chuyển hóa đạt đối với 138 xã.

Năm 2025 là một năm diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt của đất nước và của ngành công an. Quán triệt sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn các sự kiện lớn trên địa bàn, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Song song với việc xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có kỹ năng, trình độ nghiệp vụ, kiến thức công nghệ thông tin..., Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai mô hình công an 2 cấp, tiếp nhận các nhiệm vụ từ các sở, ngành theo chỉ đạo của Bộ Công an và kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính.

"Xác định đây là cuộc cách mạng, đòi hỏi rất cấp thiết của tình hình thực tiễn, là bước chuyển mình trong công tác tổ chức của ngành công an, ngay khi mới tiếp nhận chủ trương từ Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai.

Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần trách nhiệm rất cao, sự đoàn kết, đồng lòng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã hoàn thành các phần việc và là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành bố trí, điều động lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện theo Đề án của Đảng ủy Công an Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, không tổ chức công an cấp huyện", Đại tá Trần Ngọc Tuấn thông tin.

Cùng với việc chuyển giao nhiệm vụ của công an cấp huyện đến công an các xã, Công an tỉnh Nghệ An làm tốt công tác tư tưởng, đánh giá năng lực, sở trường, nguyện vọng của từng cán bộ chiến sĩ để bố trí, sắp xếp phù hợp, hài hòa, khoa học.

Công an tỉnh Nghệ An cũng phân công cụ thể cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ quán xuyến tình hình, không bỏ trống địa bàn, bỏ lọt đối tượng; giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở theo phương châm "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở".

Từ khi triển khai mô hình mới (1/3) đến nay, hoạt động của các phòng công an tỉnh và công an cấp xã dần đi vào ổn định và tiếp cận ngay nhiệm vụ; an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo; các chức năng, nhiệm vụ mới được triển khai hoạt động bài bản, chính quy.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức chính quyền cấp huyện, tỉnh Nghệ An đang xây dựng phương án sáp nhập các xã, phường. Đồng nghĩa, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp công an cấp xã. Sau sắp xếp, công an cấp xã sẽ đảm trách nhiều chức năng, nhiệm vụ trên một địa bàn rộng lớn hơn, khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng nhiều hơn trước.

"Công tác tham mưu xử lý, giải quyết tình hình an ninh, trật tự ngay từ cơ sở là yếu tố then chốt, quyết định công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó lực lượng công an cấp xã đóng vai trò nòng cốt, là then chốt tại cơ sở. Cùng với việc nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch sắp xếp, sáp nhập công an cấp xã, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, Công an tỉnh sẽ nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức bộ máy công an cơ sở để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn, quán triệt cho các lực lượng về yêu cầu, nhiệm vụ mới, nhất là công an cấp xã; xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an cấp xã, đảm bảo hoạt động bình thường, liên tục, không bị gián đoạn, ngắt quãng công việc, ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh", Đại tá Trần Ngọc Tuấn thông tin.

Theo Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Công an tỉnh Nghệ An sẽ bố trí đủ quân số cho công an cấp xã, ưu tiên bố trí kinh phí để bố trí xây dựng trụ sở, trang cấp các thiết bị phục vụ công tác của lực lượng công an cấp xã. Bên cạnh đó, đơn vị ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ công an cấp xã vừa hồng, vừa chuyên, có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, trí tuệ để đảm trách nhiệm vụ. Song song với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Công an tỉnh Nghệ An đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm kỹ thuật, nghiệp vụ để phục vụ công tác của công an cấp xã, đảm bảo nhanh, gọn, hiệu quả...

Nội dung: Hoàng Lam, Thanh Hòa

Ảnh: Hoàng Lam, CTV

Thiết kế: Đức Bình

15/04/2025 - 06:21