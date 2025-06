MONO cắt tóc, da đen sạm khi tham gia show về lực lượng công an nhân dân

Chương trình thực tế Chiến sĩ quả cảm quy tụ 12 người nổi tiếng gồm: Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Long Hạt Nhài, MONO.

Mới đây, dàn nghệ sĩ tham gia có nhiều chia sẻ thú vị về hậu trường ghi hình chương trình. Những tình huống đối mặt với hiểm nguy và cường độ khắc nghiệt trong chương trình khiến nhiều nghệ sĩ xúc động.

MONO hé lộ, anh tạm gác nhiều công việc, chấp nhận "lột xác" về ngoại hình để nhập vai tốt nhất trong Chiến sĩ quả cảm.

"Tôi thay đổi từ mái tóc đến làn da khi ghi hình show. Tuy nhiên, mục đích lớn nhất khi tham gia chương trình là cảm nhận được tinh thần tận tụy, sự cao cả của những người chiến sĩ thực thụ nên mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé", ca sĩ cho hay.

Tiến Luật cho biết, việc tham gia Chiến sĩ quả cảm là bước ngoặt giúp anh có thêm nhiều động lực cũng như kiến thức, trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm vào nghề.

"Tôi thấm thía câu nói: "Khi xảy ra cháy, người dân chạy ra, chúng tôi thì chạy vào" về người lính cứu hỏa. Đây là sự quả cảm không phải ai cũng có thể làm được", Tiến Luật nói.

Lê Dương Bảo Lâm hé lộ thêm, có thời điểm, anh cùng ê-kíp quay liên tục 10 ngày. Mọi người đều đuối sức, nhưng không ai than vãn vì tận hưởng niềm vui, sự ý nghĩa khi tham gia chương trình.

Tổng đạo diễn Mai Thắm chia sẻ, thành viên của chương trình đến từ các lĩnh vực khác nhau, nhưng khi nhập vai khoác lên mình trang phục chiến sĩ công an nhân dân (CAND), họ đều chấp nhận rủi ro, sẵn sàng dấn thân vào các tình huống khó khăn.

"Ê-kíp phải tính toán kịch bản sao cho vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối, vừa giữ được tính hấp dẫn, kịch tính.

Sự khắc nghiệt của tiêu chí chương trình đã đẩy ê-kíp vào những khó khăn lớn trong quá trình sản xuất, nhưng đó cũng là điều cần thiết để khán giả có thể thấy hết được sự hy sinh, vất vả mà một người chiến sĩ phải trải qua", đạo diễn nói.

Chiến sĩ quả cảm là chương trình nhập vai đầu tiên tại Việt Nam về lực lượng CAND do Bộ Công an, Cục Công tác chính trị tổ chức sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Chương trình truyền thông điệp về hình ảnh bản lĩnh, nhân văn của người chiến sĩ đến khán giả thế hệ trẻ. Từng phân đoạn trong chương trình mang đến lát cắt chân thực về sự hy sinh thầm lặng, tinh thần tận tụy của những người lính công an giữa đời thường.

Với định dạng truyền hình thực tế nhập vai, các nghệ sĩ tham gia sẽ trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, đối mặt với các nhiệm vụ mô phỏng thực chiến, từ chữa cháy, giải cứu con tin đến truy bắt tội phạm, để thấu hiểu ý nghĩa của lòng quả cảm và kỷ luật.

Chương trình phát sóng tập đầu từ ngày 27/7 trên VTV3.