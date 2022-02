Sáng nay băng phủ trắng xóa trên đường lên đỉnh Fansipan

Kỳ thú phong cảnh mùa đông châu Âu trên đường lên đỉnh núi Fansipan (Ảnh: Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai).

Vào hồi 7h sáng ngày 23/2, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở huyện Bắc Hà 4,8 độ C và thị xã du lịch Sa Pa 0,3 độ C.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho rằng đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại các địa phương tính từ đầu mùa đông đến nay. Khả năng đây cũng là nhiệt độ thấp nhất của mùa đông 2021-2022.

Công nhân làm việc ở Khu du lịch cáp treo Fansipan cho biết, đêm về sáng ngày hôm nay 23/2, đường bộ lên đỉnh núi Fansipan xảy ra hiện tượng băng giá phủ trắng núi rừng.

Băng tuyết phủ trắng cây rừng ven đường đi bộ lên "Nóc nhà Việt Nam" (Ảnh: Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện nay không khí lạnh ảnh hưởng có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm. Theo đó nhiệt độ các khu vực trong tỉnh Lào Cai và thị xã du lịch Sa Pa ít biến đổi rồi tăng nhẹ.

Thời tiết vẫn duy trì rét hại trên diện rộng, vùng núi rét hại nặng đến rất nặng. Do đó khả năng đêm nay vùng thấp tỉnh Lào Cai nhiệt độ nhích lên 10-11 độ C, vùng cao ước khoảng 5-6 độ C và Sa Pa tăng lên mức 1-2 độ C.

Các khu vực núi cao ở tỉnh Lào Cai cần đề phòng băng giá, sương muối tiếp tục xảy ra gây hại trong khoảng 2 ngày tới.