Sa Pa, Y Tý có thể xuất hiện băng tuyết trong đợt lạnh dưới 0 độ C

Tuyết phủ trắng đỉnh núi Fansipan (Sa Pa) đầu năm 2021 (Ảnh: Phạm Ngọc Bằng).

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài KTTV tỉnh Lào Cai, cho biết thêm, khối không khí lạnh đã báo từ phía Trung Quốc vẫn đang tiếp tục di chuyển sang Việt Nam. Đêm về sáng ngày hôm nay 19/2, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có giông.

Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số địa phương vùng núi trong tỉnh Lào Cai. Nhiệt độ đang có xu hướng giảm thấp dần.

Dự báo ngày và đêm 19/2, gió mùa Đông Bắc mạnh tiếp tục tràn xuống Lào Cai. Người dân các huyện vùng núi cần đề phòng mưa lớn cục bộ trái mùa sinh lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ mặc dù đang trong thời kỳ mùa khô.

Vùng thấp trời chuyển rét nhanh chóng, sau xuống mức rét đậm, rét hại. Vùng núi rét hại nặng đến rất nặng và kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh rét này ở vùng núi khả năng giảm xuống 3-5 độ C, vùng núi cao Sa Pa xuống 0-2 độ C, những khu vực có độ cao trên 2.000 m xuống dưới 0 độ C.

Dự báo, trong khoảng thời gian từ đêm nay đến sáng sớm ngày 22/2, các khu vực núi cao thuộc xã Y Tý (huyện Bát Xát) và thị xã du lịch Sa Pa của tỉnh Lào Cai khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá với cường độ từ nhẹ đến trung bình.

Mưa tuyết, băng giá tạo nên phong cảnh kỳ thú thu hút đông du khách tới tham quan, khám phá nhưng lại gây ảnh hưởng xấu tới sản xuất, đời sống người dân địa phương.

Đài KTTV tỉnh Lào Cai khuyến cáo, do ảnh hưởng của một tổ hợp thời tiết mạnh, nên khả năng đa thiên tai đồng xảy ra gồm mưa đá, gió giật mạnh và sét đánh trong cơn giông. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có thể sinh lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ. Vùng thấp có rét đậm, rét hại kéo dài; vùng núi cao xuất hiện mưa tuyết và băng giá.

Các địa phương trong tỉnh Lào Cai cần tăng cường cao nhất công tác chỉ đạo phòng, chống giá lạnh, mưa tuyết, băng giá để giảm thiểu thiệt hại tới đời sống, sản xuất của người dân vùng cao.