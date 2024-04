Rộ nạn "vàng tặc", Tỉnh ủy Quảng Nam ra chỉ đạo nóng

Ngày 3/4, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam cho hay đã có công văn gửi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh này.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh), xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) và một số địa phương đã xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép, làm thất thoát tài nguyên, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Các lán trại tạm bợ của "vàng tặc" ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu (Ảnh: Công Bính).

Trước thực trạng trên, Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy… liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Đồng thời, yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; trong đó, có khoáng sản vàng để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn.

Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là quản lý chặt chẽ các mỏ vàng đã được đóng cửa, không còn hoạt động để đảm bảo tài nguyên khoáng sản, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Nước rửa quặng xái vàng chảy ra suối đục ngầu ở mỏ vàng Bồng Miêu (Ảnh: Công Bính).

Chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn; thành lập các tổ liên ngành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản vàng trái phép.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh và Phước Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện có kế hoạch bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản vàng trên địa bàn.

Các địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, nhất là các khu vực tiềm ẩn nguy cơ khai thác khoáng sản vàng trái phép để kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép, tạo thành "điểm nóng" về an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện Phú Ninh, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Bắc Trà My và Nam Trà My chỉ đạo tổ công tác liên ngành của huyện và Công an huyện tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện.

Đặc biệt là các điểm nóng ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) và các xã Phước Đức, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc (huyện Phước Sơn).

Phá hủy, tịch thu các công cụ, phương tiện tham gia khai thác, chế biến khoáng sản trái phép và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, làm trong sạch địa bàn.

Sau khi truy quét, giao cho UBND xã và các lực lượng chức năng liên quan quản lý, thường xuyên kiểm tra, xử lý, không để tình trạng khai thác vàng trái phép tái diễn.