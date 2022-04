Ra tận cửa máy bay đón lõng vị khách "cầm nhầm" điện thoại iPhone

Gần đây, lực lượng an ninh các sân bay liên tiếp phát hiện các vụ trộm đồ, "cầm nhầm" tài sản của khách đi máy bay.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM, an ninh cơ động vừa phải ra tận cửa máy bay để tìm một hành khách đã nhặt và không trả lại điện thoại iPhone của một hành khách khác trong khu vực cách ly sân bay Nội Bài - Hà Nội.

Trước đó, tại sân bay Nội Bài, một nam hành khách báo với đơn vị an ninh việc bị mất điện thoại iPhone. Lực lượng này lập tức trích xuất camera và phát hiện một nam hành khách đi trên chuyến bay khác từ Hà Nội đi TPHCM đã nhặt chiếc điện thoại này. Tuy nhiên, thời điểm đó khách đã lên máy bay rời đi.

Sau đó, sự việc được an ninh sân bay Nội Bài thông tin tới an ninh sân bay Tân Sơn Nhất để phối hợp tìm kiếm và đón lõng hành khách khi chuyến bay hạ cánh.

Nam hành khách sau đó thừa nhận có nhặt được chiếc điện thoại màu đen đã qua sử dụng. Do phải ra tàu bay gấp nên bỏ vào túi xách lên máy bay đi TPHCM, không có ý định chiếm đoạt. An ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã nhắc nhở, cho hành khách viết bản tường trình, đồng thời liên hệ được với người để quên sau đó hai bên thống nhất xin, trả điện thoại không có khiếu nại về sau.

Nhiều trường hợp hành khách có hành vi trộm cắp tại sân bay đã bị xử lý (Ảnh minh họa).

Một vụ việc tương tự cũng được an ninh sân bay Tân Sơn Nhất xử lý sau khi tiếp nhận thông tin từ trực ban an ninh sân bay Nội Bài.

Cụ thể, một hành khách lấy chiếc điện thoại của người khác tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay. Làm việc với cơ quan chức năng tại Tân Sơn Nhất, hành khách có tính tắt mắt đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm đồ của mình.

Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 30/3, tại điểm soi chiếu an ninh Nội Bài, hành khách L.T.V. đi chuyến bay BL6001 trình báo để quên một đồng hồ đeo tay trong khay tại điểm an ninh soi chiếu sảnh E, tầng 2, nhà ga hành khách T1.

Qua kiểm tra hình ảnh camera phát hiện hành khách nam đã cố tình lấy chiếc đồng hồ và lên máy bay đi Cần Thơ. Dù "đạo chích" đã lên máy bay nhưng vẫn bị "tóm gọn" tại điểm đến khi an ninh 2 sân bay phối hợp nhịp nhàng với nhau.

Nhà chức trách hàng không sau đó tiếp nhận vụ việc và lập biên bản xử phạt hành chính. Chiếc đồng hồ trên được bàn giao cho đại diện hãng hàng không gửi lại cho hành khách.

Hôm 27/3, trực ban an ninh cơ động sân bay Nội Bài cũng thông báo nhờ an ninh sân bay Tân Sơn Nhất để tìm lại đồng hồ của hành khách đã bị một hành khách khác "cầm nhầm" khi đi qua khu vực soi chiếu an ninh.

Vị khách sau đó khai báo do tưởng nhầm là đồng hồ của con trai mình nên đã cầm lên tàu bay. Sau khi xác minh, căn cứ vào tính chất sự việc, Đội an ninh cơ động tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc, thu hồi lại chiếc đồng hồ Samsung Galaxy và bàn giao lại cho đại diện hãng Vietnam Airlines để trả lại cho hành khách bị mất theo yêu cầu của nhà chức trách hàng không tại sân bay.

Được biết, mức phạt với hành vi trộm tài sản trong cảng hàng không, sân bay là 8,5 triệu đồng. Trường hợp có hành vi chống đối hoặc không thực thi việc nộp phạt sẽ bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung.