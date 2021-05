Bắt tận tay khách nữ trộm ví tiền tại cửa soi chiếu an ninh sân bay

Dân trí An ninh sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa tóm gọn nữ hành khách Trịnh T. N. "cầm nhầm" ví tiền của người khác tại điểm soi chiếu an ninh.

Cửa soi chiếu an ninh sân bay (ảnh minh họa)

Ngày 5/5, khi đang kiểm tra an ninh hành khách, hành lý xách tay, nhân viên kiểm soát an ninh nhận được trình báo của hành khách Đ.V.C. về việc mất một ví tiền tại điểm kiểm tra an ninh.

An ninh sân bay Thọ Xuân lập tức giám sát camera quay quét, truy vết và phát hiện một hành khách nữ đi sau hành khách Đ.V.C đã cố tình cầm chiếc ví trên.

Nữ hành khách tham lam được xác định tên Trịnh T.N. dự kiến đi chuyến bay VJ253 từ Thọ Xuân đi TP.HCM.

Không thể chối cãi trước bằng chứng từ camera an ninh, nữ hành khách Trịnh T. N. đã thừa nhận hành vi trộm ví tiền, chiếm đoạt tài sản của hành khách Đ.V.C.

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân lập biên bản vi phạm và bàn giao người, tang vật cho Công an thị trấn Sao Vàng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, tình trạng khách trộm đồ của khách tại điểm soi chiếu đã bị phát hiện và xử lý rất nhiều trong thời gian vừa qua. Mức phạt với hành vi trộm đồ ở sân bay khoảng 8,5 triệu đồng.

Mọi khu vực trong sân bay đều được trang bị camera an ninh, tuyệt đối không có "điểm mù" và luôn dễ dàng trích xuất hình ảnh dữ liệu để làm rõ.

Trường hợp khách trộm đồ đã lên máy bay, lực lượng sân bay đi sẽ báo ngay cho an ninh sân bay nơi đến để cung cấp thông tin, hình ảnh. Vì vậy, có nhiều vụ trộm cắp bị lực lượng an ninh sân bay bắt ngay sau đó.

Châu Như Quỳnh