Rà soát trụ sở CSGT trên các tuyến đường sau vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Ngày 4/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vừa yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc chủ động tăng cường trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trong mùa mưa bão theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc (Ảnh: Hải Long).

Cụ thể, yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục rà soát những trụ sở CSGT trên các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, mất an toàn để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền di dời hoặc có biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động bố trí lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, đặt biển báo nguy hiểm, rào chắn,... để cảnh báo người dân, hạn chế rủi ro.

"Kiên quyết cấm đường, không để người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở", Cục CSGT nhấn mạnh.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng yêu cầu, đối với các phương tiện đã đi vào khu vực ngập lụt, sạt lở, cần chủ động tổ chức hướng dẫn giao thông, cứu nạn, cứu hộ, nhanh chóng đưa phương tiện và người dân ra khỏi khu vực ngập lụt, sạt lở.

Cục CSGT yêu cầu CSGT các địa phương chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ và tăng cường cho các địa phương khi có chỉ đạo của Bộ Công an.

"Hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân di dời, sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn trước khi bão, lũ xảy ra, hạn chế thấp nhất hậu quả thiệt hại về người và tài sản do bão, lũ gây ra. Tổ chức nghiêm túc việc trực, ứng trực và trực ban, đảm bảo thông tin liên lạc, báo cáo diễn biến, tình hình, hậu quả do bão, lũ gây ra", Cục CSGT yêu cầu.