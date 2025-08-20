Rà soát hoạt động du lịch ở rừng Cúc Phương sau vụ du khách tử vong

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nói đến nay chưa rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh Nguyễn Quốc Mạnh (33 tuổi, quê Hải Phòng) tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Những ngày qua lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm và đến chiều 19/8 phát hiện thi thể anh Mạnh cách động Sơn Cung - nơi anh này để lại ba lô, điện thoại, giấy tờ tùy thân ở cửa hang - khoảng 500m.

Ông Bảo khẳng định cơ quan này sẽ tiến hành rà soát, quán triệt chung về hoạt động du lịch ở Vườn Quốc gia Cúc Phương sau sự việc đáng tiếc này.

Nằm cách Thủ đô Hà Nội 120km về phía Nam và lọt sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp, Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, được thành lập ngày 7/7/1962 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Vườn Quốc gia Cúc Phương có tổng diện tích 22.408ha (Ảnh: Thái Bá).

Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình (cũ) và Thanh Hóa, có tổng diện tích là 22.408ha. Với nhiều giá trị về cảnh quan thiên nhiên, sự đa dạng về hệ sinh thái, các giá trị văn hoá, lịch sử, từ lâu Cúc Phương đã trở thành điểm du lịch sinh thái nổi tiếng và hấp dẫn.

2022 là năm thứ 4 liên tiếp (2019, 2020, 2021, 2022) Vườn quốc gia Cúc Phương được Tổ chức World Travel Awards vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á.

Du khách đến Vườn Quốc gia Cúc Phương để khám phá hệ động thực vật, chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên, tham gia các chương trình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, lửa trại, tour mạo hiểm, nghiên cứu văn hóa lịch sử. Nơi đây có lượng lớn phòng lưu trú phục vụ du khách qua đêm, nằm ở nhiều khu vực gồm cổng vườn, hồ Mạc và trung tâm...

Anh Nguyễn Quốc Mạnh đến Vườn Quốc gia Cúc Phương hôm 13/8, thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống ở giữa rừng, cách cổng vào khoảng 20km, nơi đây không có sóng điện thoại.

Sáng 14/8, thanh niên này tự mình đi bộ thực hiện tuyến tham quan xung quanh cây chò chỉ nghìn năm (cách chỗ nghỉ khoảng 3km); sau đó đến cửa động Sơn Cung, để lại ba lô, giấy tờ tùy thân và điện thoại ở cửa hang, rồi mất tích.

Chiều cùng ngày, một du khách khác đi tham quan động Sơn Cung thấy chiếc ba lô của anh Mạnh nên đã chụp ảnh trình báo kiểm lâm.

Theo nhận định ban đầu, có thể nạn nhân bị lạc đường trong rừng sâu, trượt chân ngã rồi tử vong. Vị trí phát hiện nạn nhân nằm ở lưng chừng núi phía sau động, địa hình hiểm trở. Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân có nhiều vết thương.