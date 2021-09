Dân trí Trong 6 nhóm đối tượng được phép ra đường, 3 nhóm được thủ trưởng cơ quan trực tiếp duyệt, cấp. Có nhóm do công an xã, phường, thị trấn cấp; cũng có nhóm giấy đi đường phải do Công an TP Hà Nội cấp.

Infographic: Thủy Tiên - Nguyễn Vượng